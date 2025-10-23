MLA सुखविंदर कोटली बने कांग्रेस SC विंग के राष्ट्रीय को कोऑर्डिनेटर, उत्तराखंड की जिम्मेदारी के साथ पंजाब की सियासत में हलचल

संवाद सूत्र, आदमपुर। आदमपुर हलके के विधायक सुखविंदर सिंह कोटली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने एससी विंग का राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर बनाया है। इस नियुक्ति के साथ ही उन्हें उत्तराखंड का इंचार्ज भी बनाया गया है। उन्हें पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अपनी नियुक्ति पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे, देश में विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी, सचिव जनरल केसी वेणुगोपाल व एससी विंग के राष्ट्रीय चेयरमैन राजिंदर गौतम का धन्यवाद करते हुए विधायक सुखविंदर सिंह कोटली ने कहा कि पार्टी ने मुझ पर बहुत बड़ा विश्वास किया है, जिसे मैं जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा।