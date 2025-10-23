MLA सुखविंदर कोटली बने कांग्रेस SC विंग के राष्ट्रीय को कोऑर्डिनेटर, उत्तराखंड की जिम्मेदारी के साथ पंजाब की सियासत में हलचल
आदमपुर के विधायक सुखविंदर सिंह कोटली को कांग्रेस एससी विंग का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उन्हें उत्तराखंड का प्रभार भी सौंपा गया है। कोटली ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के मुद्दों को उठाएंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे। उनकी इस नियुक्ति से पंजाब की राजनीति में भी हलचल है।
संवाद सूत्र, आदमपुर। आदमपुर हलके के विधायक सुखविंदर सिंह कोटली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने एससी विंग का राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर बनाया है। इस नियुक्ति के साथ ही उन्हें उत्तराखंड का इंचार्ज भी बनाया गया है। उन्हें पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अपनी नियुक्ति पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे, देश में विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी, सचिव जनरल केसी वेणुगोपाल व एससी विंग के राष्ट्रीय चेयरमैन राजिंदर गौतम का धन्यवाद करते हुए विधायक सुखविंदर सिंह कोटली ने कहा कि पार्टी ने मुझ पर बहुत बड़ा विश्वास किया है, जिसे मैं जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा।
उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के मुद्दों को उठाएंगे और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सुखविंदर सिंह कोटली पंजाब में कांग्रेस के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं और वे हमेशा सरकार को घेरने में सक्रिय रहते हैं। उनकी नई जिम्मेदारी ने पंजाब की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, जिससे उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।