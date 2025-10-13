Language
    जालंधर में मानसिक तनाव से ग्रस्त ढाबा मालिक के भाई ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

    By Sukrant Safari Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:13 PM (IST)

    मानसिक तनाव से ग्रस्त एक ढाबा मालिक के भाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, मृतक कुछ समय से मानसिक तनाव से जूझ रहा था। परिवार में शोक की लहर है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर में रविवार सुबह कबीर नगर निवासी और ढाबा मालिक के भाई कमल अरोड़ा ने मानसिक तनाव के चलते फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर थाना एक की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया।

    थाना एक के प्रभारी सब-इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि सुबह पुलिस को मकसूदां स्थित एक ढाबा के कर्मचारियों से सूचना मिली कि ढाबा मालिक के भाई ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो देखा कि कमल अरोड़ा घर के अंदर तार के सहारे लटक रहा था।

    जांच के दौरान पता चला कि मृतक की पत्नी का निधन करीब 10 साल पहले हो चुका था और उनके दोनों बच्चे अब विदेश में सेटल हैं। पत्नी की मौत के बाद से ही कमल अरोड़ा मानसिक तनाव में रहने लगा था और अक्सर अकेलापन महसूस करता था। वह अपने भाई के ढाबे से खाना खाता और अधिकतर समय घर पर अकेला रहता था।

    शनिवार रात कमल ने हमेशा की तरह अपने भाई के ढाबे से खाना खाया और घर लौट गया। रविवार सुबह जब वह ढाबे पर नहीं पहुंचा, तो भाई ने नौकरों को देखने भेजा। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो कमल अरोड़ा का शव फंदे से झूल रहा था।
