जालंधर में मानसिक तनाव से ग्रस्त ढाबा मालिक के भाई ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर में रविवार सुबह कबीर नगर निवासी और ढाबा मालिक के भाई कमल अरोड़ा ने मानसिक तनाव के चलते फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर थाना एक की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया।

थाना एक के प्रभारी सब-इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि सुबह पुलिस को मकसूदां स्थित एक ढाबा के कर्मचारियों से सूचना मिली कि ढाबा मालिक के भाई ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो देखा कि कमल अरोड़ा घर के अंदर तार के सहारे लटक रहा था।

जांच के दौरान पता चला कि मृतक की पत्नी का निधन करीब 10 साल पहले हो चुका था और उनके दोनों बच्चे अब विदेश में सेटल हैं। पत्नी की मौत के बाद से ही कमल अरोड़ा मानसिक तनाव में रहने लगा था और अक्सर अकेलापन महसूस करता था। वह अपने भाई के ढाबे से खाना खाता और अधिकतर समय घर पर अकेला रहता था।