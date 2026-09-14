जालंधर हाइट्स-2 में छत से संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिरी युवती, दर्दनाक मौत, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर हाइट्स-2 के डी ब्लाक में बुधवार को 24 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरने के बाद मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया।

मृतका की पहचान जैसमीन के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल भेज दिया, जहां उसे पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। पुलिस की ओर से घटना के संबंध में जांच शुरू कर दी गई है।