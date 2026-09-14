जालंधर हाइट्स-2 में छत से संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिरी युवती, दर्दनाक मौत, जांच में जुटी पुलिस
जालंधर हाइट्स-2 के डी ब्लाक में 24 वर्षीय युवती की छत से गिरने के बाद मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की।
HighLights
जालंधर हाइट्स-2 में 24 वर्षीय युवती की संदिग्ध मौत।
छत से गिरने के बाद जैसमीन की दर्दनाक मृत्यु हुई।
पुलिस ने घटना की जांच शुरू की, परिवार से पूछताछ।
जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर हाइट्स-2 के डी ब्लाक में बुधवार को 24 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरने के बाद मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया।
मृतका की पहचान जैसमीन के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल भेज दिया, जहां उसे पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। पुलिस की ओर से घटना के संबंध में जांच शुरू कर दी गई है।
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छत से गिरने की घटना की जांच
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवती जालंधर हाइट्स-2 के डी ब्लाक में थी। बुधवार को वह छत से नीचे गिर गई। घटना के बाद आसपास के लोगों में हलचल मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से संबंधित जानकारी जुटाई।
पुलिस फिलहाल यह पता लगाने में जुटी है कि युवती छत से किन परिस्थितियों में गिरी। पुलिस अधिकारियों ने घटना के कारण को लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी साझा नहीं की है। आसपास के लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है।
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परिवार और परिचितों से भी पूछताछ
पुलिस युवती के परिवार और परिचितों से भी जानकारी जुटा रही है। जांच के दौरान घटना से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना से पहले युवती की गतिविधियां कैसी थीं और उस समय वहां कौन-कौन मौजूद था।
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