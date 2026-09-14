चंडीगढ़ में हुई संसदीय समिति की बैठक, सांसद रंधावा बोले- देश में खाद्यान्न की कमी नहीं होने देंगे, दिए निर्देश

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। देश में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को पूरी तरह सतर्क रहने की जरूरत है। देश के किसी भी हिस्से में खाद्यान्न की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पर्याप्त भंडार के साथ-साथ खरीद, भंडारण, परिवहन और वितरण की व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है।

यह बात पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोमवार को चंडीगढ़ में कही। रंधावा ने उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश में खाद्य सामग्री की उपलब्धता, मौजूदा भंडार, भंडारण क्षमता, खरीद तथा विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न की आपूर्ति की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।