चंडीगढ़ की सड़कों पर कल जाम! सचिन पायलट की अगुआई में 15 हजार कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे मंत्री के घर का घेराव
मंगलवार को चंडीगढ़ में विपक्षी दल के बड़े प्रदर्शन के कारण भारी जाम लगने की आशंका है। विशेषकर अस्पताल और आसपास के क्षेत्रों में रूट डाइवर्ट रहेंगे।
HighLights
सचिन पायलट की अगुवाई में पंजाब कांग्रेस का चंडीगढ़ में प्रदर्शन।
वित्त मंत्री हरपाल चीमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग प्रमुख मुद्दा।
चंडीगढ़ में भारी यातायात बाधित होने की संभावना, अलर्ट जारी।
डाॅ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस मंगलवार को चंडीगढ़ में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। पार्टी के नए पंजाब प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में होने वाले इस रोड प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस की ओर से संगरूर में गुलजार सिंह की मौत के मामले में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है।
प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए मंगलवार को चंडीगढ़ की सड़कों पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए पंजाब के विभिन्न जिलों से कार्यकर्ताओं और समर्थकों को चंडीगढ़ लाने की तैयारियां की गई हैं।
पार्टी को उम्मीद है कि 10 से 15 हजार तक समर्थक प्रदर्शन में हिस्सा ले सकते हैं। सैकड़ों वाहनों के शहर में पहुंचने के कारण कई प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है। ऐसे में चंडीगढ़ आने-जाने वाले लोगों को मंगलवार को अपने आवागमन की योजना सोच-समझकर बनाने की सलाह दी जाती है।
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पीजीआई के आसपास विशेष सावधानी
प्रदर्शन का असर खास तौर पर पीजीआई और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। सुबह करीब 10 बजे से दोपहर बाद 3 से 4 बजे तक प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था के कारण इस क्षेत्र में यातायात बाधित रहने की संभावना है। पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों के रूट और भीड़ को देखते हुए जगह-जगह बैरिकेडिंग और यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जा सकता है।
ऐसे में पीजीआई, सेक्टर-11, सेक्टर-12, सेक्टर-14, सेक्टर-15 और आसपास के क्षेत्रों में जाने वाले लोगों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की जरूरत होगी। अस्पताल जाने वाले मरीजों और उनके स्वजन को भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। जरूरी न होने पर इन इलाकों से मंगलवार को दोपहर तक गुजरने से बचना बेहतर रहेगा।
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पायलट के साथ दिखेगी कांग्रेस की एकजुटता
सचिन पायलट के पंजाब प्रभारी बनने के बाद यह उनका पहला चंडीगढ़ दौरा होगा। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, प्रताप सिंह बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, राणा गुरजीत सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता प्रदर्शन में शामिल होंगे। कांग्रेस इसे सरकार के खिलाफ बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में पेश कर रही है।
पार्टी का मुख्य निशाना वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा होंगे। कांग्रेस गुलजार सिंह की मौत के मामले में चीमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। मंगलवार के प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार पर दबाव बनाने के लिए नारेबाजी और मार्च करेंगे। बड़े नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी को देखते हुए चंडीगढ़ में मंगलवार को राजनीतिक गतिविधि के साथ-साथ यातायात व्यवस्था के लिए भी दिन चुनौतीपूर्ण रहने की संभावना है।
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