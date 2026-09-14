चंडीगढ़ की सड़कों पर कल जाम! सचिन पायलट की अगुआई में 15 हजार कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे मंत्री के घर का घेराव

डाॅ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस मंगलवार को चंडीगढ़ में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। पार्टी के नए पंजाब प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में होने वाले इस रोड प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस की ओर से संगरूर में गुलजार सिंह की मौत के मामले में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है।

प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए मंगलवार को चंडीगढ़ की सड़कों पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए पंजाब के विभिन्न जिलों से कार्यकर्ताओं और समर्थकों को चंडीगढ़ लाने की तैयारियां की गई हैं।

पार्टी को उम्मीद है कि 10 से 15 हजार तक समर्थक प्रदर्शन में हिस्सा ले सकते हैं। सैकड़ों वाहनों के शहर में पहुंचने के कारण कई प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना है। ऐसे में चंडीगढ़ आने-जाने वाले लोगों को मंगलवार को अपने आवागमन की योजना सोच-समझकर बनाने की सलाह दी जाती है।

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