Punjab Mandi Bhav 14th September: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver, कीमतों में दिखा मिला-जुला रुख

14 सितंबर 2026 को दिसावरी मंडियों में गेहूं, दालों, चावल, किराना और कपास के अलावा सोने-चांदी के भावों में विभिन्नता और स्थिरता दर्ज की गई।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।