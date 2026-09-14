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Punjab Mandi Bhav 14th September: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver, कीमतों में दिखा मिला-जुला रुख

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Mon, 14 Sep 2026 05:23 PM (IST)

14 सितंबर 2026 को दिसावरी मंडियों में गेहूं, दालों, चावल, किराना और कपास के अलावा सोने-चांदी के भावों में विभिन्नता और स्थिरता दर्ज की गई।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. पंजाब की प्रमुख मंडियों में 14 सितंबर 2026 को मिला-जुला रुझान।

  2. खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, बठिंडा में अनाज, दाल, कपास के भाव।

  3. सोने-चांदी सहित विभिन्न कृषि उत्पादों के ताजा बाजार मूल्य जारी।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। 14 सितंबर 2026 को पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों, खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में अनाज, दाल-दलहन, तेल-तिलहन, किराना, सूखे मेवे तथा कपास के भावों में मिला-जुला रुझान देखने को मिला।  खन्ना मंडी में गेहूं 2,890-2,900 रुपये प्रति क्विंटल तथा सरसों 26,000 रुपये प्रति टन दर्ज की गई।

लुधियाना मंडी में राजमां चित्रा 10,000-12,500 रुपये, चना दाल 7,650-8,100 रुपये, और बासमती 1121 सेला चावल 10,000-10,200 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर कारोबार करते दिखे। किराना वर्ग में जीरा 23,000-26,600 रुपये और हल्दी 19,200-23,300 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। 

अमृतसर मंडी में बासमती 1121 स्टीम 10,800-11,000 रुपये तथा 1509 नया धान 3,600-3,700 रुपये प्रति क्विंटल बिका। जालंधर में किराना व ड्राई फ्रूट्स की मांग स्थिर रही, जहां काजू 1,000-1,160 रुपये प्रति किलो और मखाना 800-1,300 रुपये प्रति किलो के बीच बिका।

वहीं बठिंडा मंडी में जे-34 पंजाब रुई 6,850-6,875 रुपये प्रति मन तथा नरमा कपास 8,600-8,800 रुपये प्रति मन पर कारोबार करती नजर आई। मंडियों में आवक और मांग के अनुसार दामों में उतार-चढ़ाव जारी है।

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दिसावरी मंडियों के भाव (14 सितंबर 2026) 


मंडी श्रेणी वस्तु / जिंस दर / भाव (रुपये में)
खन्ना

 
खाद्य एवं तेल उत्पाद
राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट)
240
   
राइसब्रान (अखाद्य)
238
   
सरसों खल (प्रति क्विं.)
3,300
   
सरसों (प्रति टन)
26,000
   
सूरजमुखी (प्रति टन)
29,000
 
DOC
राइसब्रान बैच सफेद
2,080
   
कंटीन्यूअस
2,080
 
अनाज
गेहूं
2,890 / 2,900
   
आटा (50 किलो)
1,590 / 1,600
   
मैदा (50 किलो)
1,690 / 1,700
   
सूजी (50 किलो)
1,720 / 1,725
   
चोकर (45 किग्रा)
1,150
   
चोकर (30 किग्रा)
720
   
मक्की बिहार
2,700 / 2,750
लुधियाना

 
दाल-दलहन
राजमां चित्रा
10,000 / 12,500
   
अरहर दाल
11,000 / 11,500
   
उड़द साबुत
10,500 / 12,500
   
उड़द धोया
11,500 / 12,700
   
उड़द छिलका
10,600 / 12,000
   
दाल मसूर
7,500 / 11,000
   
चनादाल
7,650 / 8,100
   
एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.)
3,220
   
काबली चना
7,200 / 12,000
   
मूंग साबुत
8,700 / 9,800
   
मूंग धोया
9,300 / 11,400
 
चावल
चावल डीबी सेला
9,400 / 9,500
   
शरबती स्टीम
7,400 / 7,500
   
चावल 1121 सेला
10,000 / 10,200
 
तेल
बिनौला
15,400
   
चावल तेल
13,500
   
सरसों
17,100 / 17,200
 
खल एवं DOC
खल सरसों
3,650 / 3,700
   
खल बिनौला
4,200 / 4,300
   
DOC मूंगफली
36,500
 
किराना
जीरा
23,000 / 26,600
   
धनिया
17,000 / 20,000
   
हल्दी
19,200 / 23,300
   
केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी)
275 / 280
अमृतसर

 
चावल एवं धान
बासमती (1121 नं.) स्टीम
10,800 / 11,000
   
बासमती (1121 नं.) सेला
9,800 / 9,900
   
शरबती सेला
6,300 / 6,400
   
शरबती स्टीम
7,300 / 7,400
   
चावल (1509) नया सेला
7,700 / 7,750
   
धान शरबती
3,500 / 3,550
   
बासमती 1121 धान
5,500 / 5,600
   
धान (1509) नया
3,600 / 3,700
   
PR-11 चावल
5,800 / 5,900
 
दाल व अन्य
देशी चना
7,500 / 7,600
   
चनादाल
7,900 / 8,100
 
गुड़ व शक्कर (प्रति क्विं.)
देशी पंजाब
5,900 / 6,000
   
शक्कर देशी
5,900 / 5,950
   
बूरा खांड
5,850 / 5,950
जालंधर

 
अनाज व दाल
गेहूं दड़ा
2,900 / 2,925
   
चावल परमल कच्चा
3,950 / 4,000
   
चावल परमल सेला
3,800 / 3,900
   
मक्की बिहार
2,790 / 2,800
   
मक्की यूपी
2,740 / 2,750
   
दाल उड़द छिलका
10,400 / 12,100
   
चना देशी
7,700 / 7,750
   
दाल चना
7,900 / 8,050
   
काबली चना
8,100 / 12,100
   
राजमां चित्रा पुणे
10,000 / 12,000
   
राजमां चित्रा चीन
12,200 / 12,800
   
शर्मिली
7,600 / 7,800
 
किराना
जीरा
24,800 / 27,800
   
धनिया
17,200 / 21,000
   
लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.)
17,500 / 18,500
   
लालमिर्च तेजा
26,000 / 29,800
   
हल्दी इरोड गट्टा
19,200 / 19,300
   
हल्दी निजामाबाद
22,000 / 24,800
 
मेवा (प्रति किलो)
काजू (320 नं.)
1,000 / 1,020
   
काजू (210 नं.)
1,060 / 1,090
   
काजू (240 नं.)
1,030 / 1,040
   
काजू (180 नं.)
1,150 / 1,160
   
मखाना
800 / 1,300
   
गोला (प्रति क्विं.)
43,000 / 47,500
बठिंडा

 
रुई व कपास (प्रति मन)
रुई J-34 पंजाब
6,850 / 6,875
   
रुई हरियाणा नई
6,800 / 6,850
   
रुई राजस्थान
6,800 / 6,900
   
बिनौला
5,000 / 5,200
   
नरमा कपास नई
8,600 / 8,800
 
खल एवं चोकर
बिनौला खल (प्रति क्विं.)
4,400 / 4,450
   
सरसों खल (प्रति क्विं.)
3,500 / 3,550
   
गेहूं चोकर (29 किलो)
650
   
गेहूं चोकर (50 किलो)
1,200

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सराफा बाजार भाव

श्रेणी दर (रुपये में)
सोना 24 कैरेट (प्रति दस ग्राम) 1,48,300
सोना स्टैंडर्ड (प्रति दस ग्राम) 1,54,000
आभूषण 22 कैरेट (प्रति दस ग्राम) 1,43,500
गिन्नी (प्रति नग) 1,16,800
चांदी तेजाबी 2,32,000
चांदी सिक्का 2,73,000

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