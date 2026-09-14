लुधियाना निगम की बैठक में प्रस्ताव को लेकर बवाल! मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर भिड़े; मीटिंग बीच में छोड़ घर लौटे

जागरण संवददाता, लुधियाना। लुधियाना नगर निगम के शीर्ष अधिकारियों के बीच जारी खींचतान सोमवार को सार्वजनिक रूप से खुलकर सामने आ गई। मेयर के कैंप कार्यालय में आयोजित वित्त एवं अनुबंध समिति की अहम बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण पुल की मरम्मत के प्रस्ताव को लेकर मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के बीच तीखी बहस हो गई। मामला इतना गरमा गया कि सीनियर डिप्टी मेयर भारी नाराजगी व्यक्त करते हुए बीच में ही बैठक छोड़कर अपने घर वापस लौट गए।

मिली जानकारी के अनुसार, विवाद की मुख्य वजह शहर के एक प्रमुख पुल की मरम्मत से जुड़ा प्रस्ताव था। हालांकि इस कार्य को पूर्व में आयोजित बैठक में प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी थी, लेकिन निर्माण योजना में शामिल दो सुरक्षा दीवारों के स्वरूप को लेकर पेंच फंस गया।