जालंधर कोर्ट परिसर से भागे दो गैंगस्टर, पुलिस से बचने के लिए छत से लगाई छलांग; दोनों की टूटी टांगें

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर कोर्ट परिसर में बुधवार पेशी के लिए आए दो गैंगस्टर पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस से बचने के लिए दोनों ने कोर्ट काम्प्लेक्स की छत से छलांग लगा दी। पुलिस ने पीछा कर दोनों को काबू कर लिया। छलांग लगाने के दौरान एक गैंगस्टर के पैर में गंभीर चोट आई, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया है।

पुलिस के मुताबिक, दोनों युवक किसी अन्य मामले में पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि देवी तालाब मंदिर परिसर में करीब एक माह पहले हुई पत्थरबाजी के मामले में वांछित दोनों आरोपी कोर्ट में मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस टीम उन्हें पकड़ने के लिए पहुंची। पुलिस को देखते ही दोनों भागने लगे और बचने के लिए छत से नीचे छलांग लगा दी।