पटियाला पारवकॉम मुख्यालय के बाहर कांग्रेस का हल्लाबोल, बैरिकेड तोड़ आगे बढ़े वर्कर; वाटर कैनन से मची भगदड़
बिजली संकट को लेकर मुख्य विपक्षी दल ने सोमवार को पावर निगम मुख्यालय के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं को ...और पढ़ें
HighLights
कांग्रेस ने पटियाला में बिजली संकट के खिलाफ प्रदर्शन किया।
कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया।
राज्य सरकार पर बिजली व्यवस्था संभालने में विफल रहने का आरोप।
जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब भर में गहराते बिजली संकट और घोषित-अघोषित पावर कटों के विरोध में सोमवार को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में जुटे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पावर निगम के मुख्य मुख्यालय के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए।
उग्र प्रदर्शन और संभावित हंगामे की आशंका को देखते हुए स्थानीय पुलिस-प्रशासन ने मुख्यालय परिसर के चारों ओर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। पुलिस ने भारी संख्या में बल तैनात कर बहुस्तरीय बैरिकेडिंग कर रखी थी ताकि प्रदर्शनकारियों को परिसर के अंदर दाखिल होने से रोका जा सके।
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कार्यकर्ताओं ने तोड़े बैरिकेड
जैसे ही कार्यकर्ता सरकार विरोधी नारे लगाते हुए बैरिकेड तोड़कर मुख्य कार्यालय की ओर बढ़ने लगे, वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में तीखी बहस और भारी धक्का-मुक्की शुरू हो गई।
स्थिति को बेकाबू होते देख और भीड़ को पीछे धकेलने के लिए पुलिस प्रशासन को अंततः वाटर कैनन यानी पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा। तेज पानी की बौछारों के चलते कुछ देर के लिए मौके पर भगदड़ और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
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विभाग व्यवस्था संभालने में नाकाम
इस प्रदर्शन में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारी नेताओं ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भीषण गर्मी में जनता बिजली कटौती से त्रस्त है, लेकिन सरकार और संबंधित विभाग व्यवस्था सुधारने के बजाय आंखें मूंदे बैठे हैं। काफी देर तक चले इस ड्रामे और विरोध प्रदर्शन के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी रही।
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