पटियाला पारवकॉम मुख्यालय के बाहर कांग्रेस का हल्लाबोल, बैरिकेड तोड़ आगे बढ़े वर्कर; वाटर कैनन से मची भगदड़

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब भर में गहराते बिजली संकट और घोषित-अघोषित पावर कटों के विरोध में सोमवार को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में जुटे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पावर निगम के मुख्य मुख्यालय के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए।

उग्र प्रदर्शन और संभावित हंगामे की आशंका को देखते हुए स्थानीय पुलिस-प्रशासन ने मुख्यालय परिसर के चारों ओर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। पुलिस ने भारी संख्या में बल तैनात कर बहुस्तरीय बैरिकेडिंग कर रखी थी ताकि प्रदर्शनकारियों को परिसर के अंदर दाखिल होने से रोका जा सके।