जालंधर में 'मौत का फर्जीवाड़ा', दुष्कर्म के आरोपी भाई को मृत घोषित करने के लिए बहन ने कैसे बनवाया डेथ सर्टिफिकेट?
पैरोल पर छूटे हिमांशु को मृत दिखाने के लिए उसकी बहन नेहा ने पंचायत सदस्य राम लाल से धोखे से डेथ सर्टिफिकेट पर अंगूठा लगवाया। नेहा ने भाई को छुड़ाने का बहाना किया था। पुलिस नेहा की तलाश कर रही है, जिसने अपना पुश्तैनी मकान बेच दिया और किराये का घर छोड़ दिया है। हिमांशु पर पहले से ही आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं।
सुक्रांत, जालंधर। पैरोल पर जेल से बाहर आकर खुद को मृत दिखाने वाले आरोपित हिमांशु के मामले में पुलिस की एक टीम ने डेथ सर्टिफिकेट की जांच की तो बड़ा तथ्य सामने आया कि सर्टिफिकेट पर शेखे गांव के पंचायत सदस्य राम लाल का अंगूठा लगा हुआ था।
जब पुलिस ने पंचायत सदस्य को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने बताया कि वह बिल्कुल अनपढ़ है और नेहा ने उसे यह कहकर अंगूठा लगवाया था कि उसके भाई को जेल से छुड़ाने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत है।
जब पुलिस ने पंचायत सदस्य को बताया कि वह दस्तावेज दरअसल डेथ सर्टिफिकेट और अंतिम संस्कार से जुड़ी पर्ची थी, तो वह हैरान रह गया। इसके बाद पुलिस अब नेहा की तलाश में कई टीमों को रवाना कर चुकी है।
जांच अधिकारी ने बताया कि नेहा की काल डिटेल्स से कई संदिग्ध नंबर सामने आए हैं, जिनके जरिये यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह किससे संपर्क में थी और फिलहाल कहां छिपी हो सकती है।
वहीं, जांच में पता चला है कि नेहा ने शेखे गांव के साथ लगते कोटला क्षेत्र में स्थित अपना पुश्तैनी मकान दस दिन पहले बेच दिया था। बाद में उसने जालंधर के सुच्ची पिंड में एक किराये के मकान में रहना शुरू कर दिया था, लेकिन अब वह वहां से भी लापता हो गई है।
जब पुलिस उसके किराये के घर पहुंची तो मकान मालिक ने बताया कि नेहा पिछले सात दिनों से घर नहीं आई है। उसने यह भी बताया कि जब वह यहां रहती थी तो कई अज्ञात व्यक्ति उससे मिलने आया करते थे।
वहीं, पुलिस ने जब हिमांशु के पुराने रिकार्ड खंगाले तो पता चला कि उस पर जालंधर शहर के विभिन्न थानों में करीब आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें छीनाझपटी, लूटपाट और धोखाधड़ी जैसे मामले शामिल हैं।
पुलिस को शक है कि जेल से पैरोल पर आने के बाद हिमांशु ने नेहा के अलावा कुछ अन्य लोगों की मदद से खुद को मृत दिखाने की योजना बनाई, ताकि वह कानून से बच सके। अधिकारियों का कहना है कि नेहा को जल्द पकड़ लिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
