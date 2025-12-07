जालंधर में साईं बाबा की चरण पादुका का भव्य आगमन, लाखों भक्तों ने किए दर्शन

जागरण संवाददाता, जालंधर। श्री साईं महाराज की चरण पादुका के दर्शन करवाने के लिए इसका देश भर में भ्रमण करवाया जा रहा है।

इस क्रम में पंजाब में पहली बार जालंधर में इसका आगमन रविवार को हुआ है। यह पवित्र चरण पादुका श्री राम चौक से शोभायात्रा के रूप में रवाना हुई है, जो शहर के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करते हुए साई दास स्कूल पटेल चौक की ग्राउंड में संपन्न होगी।