जालंधर में साईं बाबा की चरण पादुका का भव्य आगमन, लाखों भक्तों ने किए दर्शन
जालंधर में श्री साईं महाराज की चरण पादुका का आगमन हुआ। श्री राम चौक से एक भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरी। साईं दास स्
जागरण संवाददाता, जालंधर। श्री साईं महाराज की चरण पादुका के दर्शन करवाने के लिए इसका देश भर में भ्रमण करवाया जा रहा है।
इस क्रम में पंजाब में पहली बार जालंधर में इसका आगमन रविवार को हुआ है। यह पवित्र चरण पादुका श्री राम चौक से शोभायात्रा के रूप में रवाना हुई है, जो शहर के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करते हुए साई दास स्कूल पटेल चौक की ग्राउंड में संपन्न होगी।
दोपहर एक से रात दस बजे तक पवित्र चरण पादुका के दर्शनों का अवसर श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। शोभायात्रा के दौरान जहां विभिन्न संस्थाओं की तरफ से पुष्प वर्षा की जा रही है वहीं लाइव रंगोली भी सजाई जा रही है।
