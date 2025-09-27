Language
    Jalandhar Encounter: शाहकोट में लूटपाट करने वाला पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, लुटेरे के पैर में लगी गोली

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:38 AM (IST)

    जालंधर देहात पुलिस ने शाहकोट हाईवे पर पोकलेन मशीन चालक और साथियों को लूटने के मामले में मुख्य आरोपी जोरा सिंह को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद हुई। 24 सितंबर को पांच हथियारबंद युवकों ने मजदूरों से लूटपाट की थी जिसमें एक सुपरवाइजर को गोली भी मारी गई थी।

    शाहकोट में लूटपाट करने वाला पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार (File Photo)

    जागरण टीम, जालंधर। 24 सितंबर की रात को शाहकोट में हाईवे पर पोकलेन मशीन के चालक और उसके साथियों को लूटने वाले आरोपितों में से एक को देहात पुलिस ने शुक्रवार रात करीब नौ बजे कोहाड़ कलां के पास मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

    आरोपित लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का मुख्य आरोपित था। उसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल, एक कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपित की पहचान पिपली थाना लोहियां के रहने वाले जोरा सिंह के रूप में हुई है।

    एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि 24 सितंबर की रात करीब 11 बजे पांच हथियारबंद युवकों ने शाहकोट में निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे के पास डेरा डाले सो रहे मजदूरों से लूटपाट की थी। आरोपितों ने मजदूरों को राइफल, पिस्तौल, दातर और चाकू से डरा धमकाकर मोबाइल फोन, मशीनरी और 12 हजार की नकदी छीन ली थी। आरोपित उनका काफी सामान भी उठा कर ले गए थे।

    वारदात का विरोध करने पर आरोपितों ने सहारन कंस्ट्रक्शन कंपनी के सुपरवाइजर ओम सिंह निवासी नागौर, राजस्थान को राइफल से गोली मार दी। गोली उनके माथे के पास लगी और गिरने के बाद भी हमलावरों ने राइफल के बट्ट और अन्य हथियारों से गंभीर चोटें पहुंचाई थीं।

    इस संबंध में थाना शाहकोट में 25 सितंबर को पांच आरोपितों संदीप सिंह उर्फ सिप्पी निवासी लुधियाना, जोरा सिंह, लवप्रीत सिंह उर्फ लाडी निवासी मियाणी थाना लोहियां, लखविंदर सिंह उर्फ लखी निवासी चक पिपली थाना लोहियां व एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर एएसआइ अंग्रेज सिंह को जांच सौंपी गई थी। एसएसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित जोरा सिंह मोटरसाइकिल से जाफरवाल और कोहाड़ कलां इलाके में घूम रहा है।

    शाहकोट पुलिस ने घेराबंदी कर उसे रोकने की कोशिश की तो आरोपित ने पिस्तौल से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और गोली जोरा सिंह के पैर में लगी, जिससे वह गिर पड़ा। मौके से उसे काबू कर लिया गया और सिविल अस्पताल शाहकोट में भर्ती कराया गया।

    एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने कहा कि शाहकोट पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है। इस गिरफ्तारी से हाल के दिनों में इलाके में हुई लूटपाट की कई घटनाओं का पर्दाफाश होगा। 

    आरोपित के खिलाफ पहले से दस केस दर्ज

    गिरफ्तार जोरा सिंह शातिर किस्म का अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से 10 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें लूट, चोरी, हत्या का प्रयास और एनडीपीएस एक्ट के मामले शामिल हैं। आरोपित के खिलाफ थाना महितपुर, थाना लोहियां, थाना शाहकोट सहित अन्य थानों में मामले दर्ज हैं। 