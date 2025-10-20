Language
    संत सीचेवाल की दीपावली सौगात, कपूरथला-जालंधर के 25 गांवों को भेंट की पानी की टंकियां

    By Paramjit Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 11:10 AM (IST)

    राज्यसभा सांसद संत सीचेवाल ने दिवाली पर कपूरथला और जालंधर के 25 गांवों को स्टील की पानी की टंकियां भेंट कीं। यह टंकियां काली बेई की सफाई सेवा के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दी गईं। संत सीचेवाल ने सांसद निधि से 7.5 करोड़ की ग्रांट से 215 टंकियां वितरित की हैं। सरपंचों ने इसे गांवों के लिए स्थायी उपहार बताया, जिससे पानी की कमी दूर होगी।

    Hero Image

    संत सीचेवाल ने 25 गांवों को भेंट की पानी की टंकी (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, शाहकोट/मलसिया। राज्यसभा सांसद और पर्यावरण प्रेमी संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने कपूरथला और जालंधर जिलों के 25 गांवों को दिवाली के तोहफे के रूप में स्टील की पानी की टंकियां भेंट कीं। यह टंकियां निर्मल कुटिया सुल्तानपुर लोधी और सीचेवाल से रवाना की गई।

    संत सीचेवाल ने बताया कि पवित्र काली बेई की सफाई सेवा के 25 साल पूरे होने के अवसर पर साल भर कार्यक्रम चलते रहेंगे। इसी कड़ी में यह टंकियां गांवों को दी गई हैं। उन्होंने अब तक अपने सांसद फंड से 7.5 करोड़ की ग्रांट से पंजाब के विभिन्न गांवों में 215 पानी की टंकियां वितरित की हैं।

    गांवों के सरपंचों ने कहा कि यह स्टील की टंकियां गांवों के लिए एक स्थायी उपहार हैं। इनके माध्यम से पानी की कमी दूर होगी, पौधों को पानी देने और आग बुझाने में भी मदद मिलेगी। संत सीचेवाल ने गांववासियों को दिवाली और बंदी छोड़ दिवस की बधाई देते हुए हरी दिवाली मनाने का संदेश दिया। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही और 50 टंकियां भी वितरित की जाएंगी, जिनमें दलित समुदाय और बाढ़ प्रभावित गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी।

    गांव आहली कलां, बहिबल बहादर, सिधवां दोना, सुखानी, कौल तलवंडी, खैड़ा दोना, झल्ल बीबड़ी, मुस्तफाबाद, टिब्बा, ईशरवाल, मेवा सिंह वाला, मुहबलीपुर, दबुलियां (कपूरथला) और कसूपुर, उमरवाला बिल्ला, मानकपुर, बाजवा खुर्द, मूलेवाल खैहरा, मूलेवाल अराइयां, खानपुर राजपूतां, तलवंडी सलेम समाइलपुर, पंडोरी खास, बाड़ा जोध सिंह, ईसेवाल (जालंधर) के गांवों को टंकियां सौंपी गई।

    कुछ दिन पहले भी संत सीचेवाल ने कपूरथला के जैनपुर, हैबतपुर, तलवंडी चौधरियां और शाहवाला अंदरीसा के गांवों को टंकियां दी थी। इस अवसर पर सुरजीत सिंह शंटी, हरजिंदर सिंह, जसविंदर सिंह के अलावा विभिन्न गांवों के पंच, सरपंच व गणमान्य मौजूद थे।