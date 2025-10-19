संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने की 'हरी दिवाली' मनाने की मांग, पटाखों पर पूरी तरह बैन की अपील

संवाद सूत्र, शाहकोट/मलसिया। राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने “हरी दिवाली” मनाने की अपील की है और कहा है कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उनका मानना है कि पटाखे हमारी परंपरागत दिवाली का हिस्सा नहीं हैं। एक प्रेस बयान में संत सीचेवाल ने बताया कि पंजाब का पर्यावरण अत्यंत खराब स्थिति में पहुंच चुका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शहरों की हवा अब सांस लेने योग्य नहीं रही। उन्होंने गुरु नानक देव जी के संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें त्योहारों को प्रकृति के साथ संतुलन में मनाना चाहिए। दिवाली खुशियों का पर्व है, इसे पटाखों के धुएं और शोर से दूषित नहीं करना चाहिए। संत सीचेवाल ने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने दिवाली के दिन 52 राजाओं को रिहा किया था और संगत ने खुशी में दीये जलाए थे।