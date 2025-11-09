जालंधर में सैलून कर्मचारी ने महिला से की छेड़छाड़, मचा बवाल

जागरण संवाददाता, जालंधर। शास्त्री मार्केट चौक के निकट स्थित एक सैलून में महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद हंगामा हो गया। घटना के बाद थाना तीन की पुलिस ने आरोपित युवक को हिरासत में लिया, पर राजनीतिक दबाव और बीच-बचाव के चलते बाद में मामला राजीनामे पर खत्म हो गया। हालांकि, सैलून मालिक ने आरोपित कर्मचारी को हटा दिया है।

जानकारी के मुताबिक पॉश इलाके में रहने वाली महिला सैलून में सेवा लेने पहुंची। इसी दौरान वहां काम करने वाले एक कर्मचारी ने महिला के साथ गलत हरकत की। महिला ने जब इसका विरोध किया तो आरोपित ने न सिर्फ बात पलटने की कोशिश की, बल्कि महिला के साथ गाली-गलौज भी किया।

इसके बाद महिला ने अपने परिवार वालों को सैलून में बुला लिया। मामला बढ़ता देख थाना डिवीजन नंबर तीन की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित युवक को थाने ले गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष आरोपित पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा था, लेकिन सैलून मालिक ने राजनीतिक संपर्कों का सहारा लिया।

इसके बाद सत्ता पक्ष के कुछ प्रभावी लोगों के फोन थाने में आने लगे। बातचीत के बाद आरोपित ने महिला के पैर छूकर और नाक रगड़कर माफी मांगी, जिसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया और शिकायत वापस ले ली गई।