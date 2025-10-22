जालंधर में रिकवरी एजेंट की गोली मारकर हत्या, दीवाली पर खाना खाने के लिए इंतजार कर रहा था परिवार 

संवाद सहयोगी, जालंधर। दीवाली की रात दीप नगर के एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। परिवार खाना खाने के लिए बेटे की प्रतीक्षा कर रहा था कि उन्हें सूचना मिली कि रामामंडी फ्लाईओवर के पास बेटे को झगड़े के दौरान गर्दन में गोली लग गई। उसे जौहल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है।

परिवार आइसीयू के बाहर भगवान से बेटे की सलामती की अरदास करता रहा, लेकिन इलाज के दौरान 23 वर्षीय सुमित जिंदगी की जंग हार गया। बिहार के जिला सीतामढ़ी के गांव कुरहर से परिवार के साथ कुछ समय पहले जालंधर आया था। सुमित चार बहनों का इकलौता भाई था और वह निजी फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट का काम करता था। थाना रामामंडी के पुलिस ने पारिवारिक सदस्य के बयानों पर जांच शुरू कर दी है।

जांच में सामने आया कि युवक को रंजिशन गोली मारी गई है।सुमित के जीजा बस्ती दानिशमंदा निवासी विजय ने बताया कि दिवाली की रात सुमित बहनों के लिए मार्केट से पटाखे लेकर आया। उसने परिवार के साथ बैठकर पूजा की।

इस दौरान राजन नामक दोस्त की काल आई कि बर्गर खाने के लिए चलते हैं। वह दोस्त के साथ बर्गर खाने के लिए बाइक से चला गया। रास्ते में उसने कहीं बाइक खड़ी कर दी और कार में चार-पांच दोस्तों के साथ चला गया।

दो घंटे बीत जाने के बाद वह नहीं लौटा तो परिवार उसे फोन किया, लेकिन उसने उठाया नहीं। थाना रामामंडी के प्रभारी मनजिंदर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया है। केस दर्ज कर पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।कुछ दिन पहले सुमित के दोस्तों का जोगिंदर नगर में हुआ था झगड़ाकुछ दिन पहले जोगिंदर नगर खोखे में सुमित के दोस्तों की कुछ लड़कों से लड़ाई हुई थी और उस दौरान सुमित भी साथ था।