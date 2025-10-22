Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जालंधर में दीवाली की रात खूनी खेल, रिकवरी एजेंट सुमित की गोली मारकर हत्या; 48 घंटे के बाद भी आरोपी फरार

    By Harsh Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 10:01 PM (IST)

    जालंधर में दिवाली की रात रामामंडी फ्लाईओवर के पास रिकवरी एजेंट सुमित की हत्या हो गई। पुलिस ने सुमित के दोस्त राजन के बयान पर अभि बंगड़ और तुषार समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी अभी फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी हाईवे की ओर भागते दिखे। विवाद के दौरान अभि ने गोली चलाई थी, जिससे सुमित की मौत हो गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    रिकवरी एजेंट हत्याकांड में आरोपित 48 घंटे बाद भी गिरफ्त से बाहर (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, जालंधर। रामामंडी फ्लाईओवर के पास दिवाली की रात को 23 वर्षीय रिकवरी एजेंट सुमित की हत्या के मामले में आरोपित अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस ने मृतक सुमित के मित्र राजन के बयान के आधार पर हत्यारोपियों अभि बंगड़ और नंगलशामा के तुषार सहित अन्य अज्ञात आरोपितों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने आरोपितों को पकड़ने के लिए उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन वे नहीं मिले। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में पता चला कि आरोपित हाईवे की ओर भाग गए थे।

    राजन ने पुलिस को बताया कि वह सुमित, आतीश, अनिकेल और लविश के साथ रामामंडी की एक रेहड़ी पर बर्गर खा रहा था। इसी दौरान, अभि बंगड़ और तुषार उनके पास आए और गाली-गलौज करने लगे, जिससे विवाद बढ़ गया। इस झगड़े के दौरान अभि ने गोली चला दी, जो सुमित की गर्दन में लगी। इसके बाद भागते हुए सुमित सड़क पर गिर पड़ा, जबकि आरोपित मौके से भाग गए।

    उसे तुरंत जौहल अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना रामामंडी के प्रभारी मनजिंदर सिंह ने बताया कि उनकी टीम मामले की जांच कर रही है। उन्हें आरोपितों के बारे में कई सूचनाएं मिली हैं और वे जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे।