जालंधर में दीवाली की रात खूनी खेल, रिकवरी एजेंट सुमित की गोली मारकर हत्या; 48 घंटे के बाद भी आरोपी फरार

संवाद सहयोगी, जालंधर। रामामंडी फ्लाईओवर के पास दिवाली की रात को 23 वर्षीय रिकवरी एजेंट सुमित की हत्या के मामले में आरोपित अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस ने मृतक सुमित के मित्र राजन के बयान के आधार पर हत्यारोपियों अभि बंगड़ और नंगलशामा के तुषार सहित अन्य अज्ञात आरोपितों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने आरोपितों को पकड़ने के लिए उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन वे नहीं मिले। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में पता चला कि आरोपित हाईवे की ओर भाग गए थे। राजन ने पुलिस को बताया कि वह सुमित, आतीश, अनिकेल और लविश के साथ रामामंडी की एक रेहड़ी पर बर्गर खा रहा था। इसी दौरान, अभि बंगड़ और तुषार उनके पास आए और गाली-गलौज करने लगे, जिससे विवाद बढ़ गया। इस झगड़े के दौरान अभि ने गोली चला दी, जो सुमित की गर्दन में लगी। इसके बाद भागते हुए सुमित सड़क पर गिर पड़ा, जबकि आरोपित मौके से भाग गए।