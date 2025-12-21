Language
    अटेंशन प्लीज! रेल यात्रियों को हल्की करनी होगी जेब, महंगा होने जा रहा सफर; रेलवे ने टिकट के दाम बढ़ाए

    By Kamal Kishore Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:05 PM (IST)

    जालंधर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए रेल का सफर महंगा होने जा रहा है। भारतीय रेलवे ने मेल एक्सप्रेस के टिकट के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा की है ...और पढ़ें

    जालंधर से दिल्ली जाने वाले रोजाना दस हजार यात्रियों की जेब पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ।

    कमल किशोर, जालंधर। देशभर में रोजाना बड़ी गिनती में यात्री रेलगाड़ियां से सफर करते है। इन यात्रियों के लिए रेलवे की ओर से रोज हजारों की गिनती में रेलगाड़ियां संचालित की जाती है। दूरगामी सफर महंगा होने जा रहा है। यात्रियों की जेब हल्की होने जा रही है। नववर्ष से पहले 26 दिसंबर से रेल का सफर महंगा होने जा रहा है।

    भारतीय रेलवे ने मेल एक्सप्रेस के टिकट के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। इसका असर छोटा सफर करने वाले यात्रियों पर नहीं पड़ेगा। मगर लंबी दूरी का सफर तय करने वाले यात्रियों को थोड़ा अधिक किराया देना होगा। रेलवे ने 215 किमी के सफर पर किराया ना बढ़ाने का फैसला किया है।

    छोटी दूरी के यात्रियों की जेब पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर करीब एक हजार किलोमीटर की दूरी में जनसाधारण एक्सप्रेस साधारण किराया से यात्रा करने वाले पर करीब दस रूपये अतिरिक्त देने पड़ सकते है। इनमें गरीब रथ, अमृतसर कटियार एक्सप्रेस, अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस, शहीद एक्सप्रेस रेलगाड़ियां शामिल है जो एक हजार किमी की दूरी तय करती है।

    जालंधर से दिल्ली से रोजाना जाते है यात्री

    जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन की बात करें तो रोजाना जालंधर से दिल्ली और दिल्ली से जालंधर कुल सात से आठ हजार यात्री जाते है। वहीं सिटी रेलवे स्टेशन की बात करें छह हजार से अधिक यात्री दिल्ली जाते है। इन स्टेशन से शान-ए-पंजाब, हीराकुंड, गरीब रथ, शताब्दी एक्सप्रेस, दादर एक्सप्रेस की रेलागड़ियां शामिल है।

    जालंधर से गरीब रथ 452 किमी, शताब्दी एक्सप्रेस 448 एक्सप्रेस, दादर एक्सप्रेस 502किमी, शान-ए-पंजाब 448किमी है। साधारण किराये में पौने तीन से चार रूपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। रेलवे कर्मचारी का कहना है कि आम किराये पर छोटी दूरी वाले यात्रियों पर नहीं बल्कि लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों के किराये में थोड़ी बढ़ोतरी होने जा रही है।