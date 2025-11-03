Language
    जालंधर: बिना टिकट सफर करने वालों पर गिरी रेलवे की गाज, अक्टूबर महीने में वसूला 2.82 करोड़ का तगड़ा जुर्माना

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 02:56 PM (IST)

    रेलवे ने अक्टूबर महीने में टिकट जांच अभियान के दौरान 2.82 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला। यह जुर्माना बिना टिकट और अनियमित टिकट वाले यात्रियों से लिया गया। रेलवे समय-समय पर ऐसे अभियान चलाता है ताकि बिना टिकट यात्रा करने वालों पर नियंत्रण रखा जा सके और राजस्व नुकसान को कम किया जा सके।

    रेलवे ने अक्टूबर माह में टिकट चेकिंग से 2.82 करोड़ का जुर्माना वसूला (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, जालंधर। फिरोजपुर मंडल के टिकट चेकिंग दल द्वारा ट्रेनों में अनाधिकृत रूप से यात्रा कर रहे यात्रियों की इस प्रवृति पर रोक लगाने हेतु ट्रेनों में टिकट चेकिंग अभियान चलाया। टीमों नें अक्टूबर महीनें में चलाए टिकट चेकिंग अभियान में 41,387 यात्री बिना टिकट अथवा अनियमित यात्रा करते पकड़े।

    रेलवे ने उनसे जुर्माने के तौर पर लगभग 2.82 करोड़ का राजस्व भी वसूला। जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 39 प्रतिशत अधिक है एवं मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा दिए गए निर्धारित टारगेट से 11 प्रतिशत अधिक श राजस्व अर्जित किया गया।

    इसके साथ ही मंडल के रेलवे स्टेशनों को साफ-सुथरा बनाए रखने तथा आम जनता को स्टेशनों पर गंदगी फैलाने से रोकने, उनको साफ-सफाई के प्रति जागरूक बनाने के लिए मंडल के मुख्य स्टेशनों पर नियमित जांच की जाती है।

    इसके फलस्वरूप अक्टूबर माह में 461 यात्रियों को स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने के कारण एंटी लिटरिंग एक्ट से 80 हजार रूपये से अधिक वसूले।

    मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि फिरोजपुर मंडल में टिकट चेकिंग अभियान जारी रहेंगे। टिकट चेकिंग का मुख्य उद्देश्य रेलवे टिकटों की बिक्री में सुधार और बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों से जुर्माना वसूल करना ताकि वे भविष्य में उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें।

    वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक परमदीप सिंह सैनी ने बताया कि यह उपलब्धि मंडल के टिकट चेकिंग स्टाफ की सक्रियता, समर्पण और सतत प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि अनियमित यात्रा और गंदगी फैलाने से रोकने के लिए रेलयात्रियों को नियमों के पालन हेतु लगातार अभियान चलाकर जागरूक किया जा रहा है।