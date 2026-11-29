संवाद सूत्र, शाहकोट /मलसियां। विदेशों में रोजगार की तलाश में जाने वाले पंजाबी नौजवानों के साथ हो रही धोखाधड़ी और उन्हें युद्ध की आग में झोंकने के मामले लगातार गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। ऐसा ही एक और दर्दनाक मामला पंजाब के जिला जालंधर के रहने वाले नौजवान गुरप्रीत सिंह रंधावा का सामने आया है।

गुरप्रीत ड्राइविंग का काम करने और अपने परिवार का भविष्य संवारने की उम्मीद लेकर रूस गया था, लेकिन वहां उसके साथ कथित तौर पर मारपीट करके उसे जबरन रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया। अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में कई दिन भूखे-प्यासे भटकने के बाद वह किसी तरह यूक्रेन पहुंचने में सफल हो गया, लेकिन अब वहां फंसा हुआ है।

इस संबंध में पीड़ित परिवार ने राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल से मुलाकात कर गुरप्रीत सिंह रंधावा की सुरक्षित वापसी के लिए मदद की गुहार लगाई है। संत सीचेवाल ने तुरंत विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल दखल देने और नौजवान को सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की है।

कई सप्ताह तक अपने बेटे की कोई खबर न मिलने के कारण परिवार बेहद परेशान रहा। इसी दौरान 11 अक्टूबर को अचानक गुरप्रीत सिंह की परिवार के साथ फोन पर बात हुई। उसने परिवार को बताया कि उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई और उसे जबरन रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया है।

उसने अपनी जान को खतरा बताते हुए परिवार को अपनी बेहद दयनीय परिस्थितियों के बारे में जानकारी दी। गुरप्रीत ने परिवार को यह भी बताया कि वह किसी न किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करेगा, चाहे आगे जो भी हो।

यूक्रेन पहुंच परिवार से टूटा संपर्क परिवार के अनुसार, इसके बाद गुरप्रीत किसी तरह रूसी सेना के कब्जे वाले क्षेत्र से निकलकर यूक्रेन पहुंचने में सफल हो गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसका दोबारा संपर्क टूट गया। बाद में परिवार को सोशल मीडिया के माध्यम से उसका एक वीडियो मिला, जिसमें वह एक यूट्यूबर के साथ पॉडकास्ट के दौरान अपनी आपबीती सुनाता दिखाई दिया।