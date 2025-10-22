Language
    Punjab Weather: पटाखों से बिगड़ी पंजाब की आबोहवा, जालंधर में 500 पार पहुंचा AQI, आगे कैसा रहेगा मौसम?

    By Ankit Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:03 AM (IST)

    दीपावली के बाद पंजाब में वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत खराब हो गया है। जालंधर में प्रदूषण का स्तर 500 के पार चला गया है। लुधियाना और अमृतसर जैसे शहरों में भी AQI काफी खराब है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में हवा की गति धीमी रहने से प्रदूषण और बढ़ सकता है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

    सेंट्रल पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डैशबोर्ड का एक्यूआई मीटर 500 तक ही, अन्य वेबसाइट एक्यूआई मोनिटर के अनुसार अधिकतम 753
    जागरण संवाददाता, जालंधर। इस बार दीपावली का पर्व दो दिन यानी कि सोमवार और मंगलवार को मनाई गई। मगर दोनों ही दिन पटाखों की वजह से महानगर की शुद्ध हवा पर भी इसका असर पड़ा। जिस वजह से पटाखों से निकले जहरीले धुएं की वजह से हवा भी दूषित हुई। यही कारण है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 500 से अधिक रिकार्ड किया गया।

    अगर सेंट्रल पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डाटा की बात करें तो सोमवार की रात नौ बजे 269, रात दस बजे से लेकर मंगलवार सुबह एक बजे तक एक्यूआई 500 तक दर्ज हुआ, जबकि सुबह दो बजे एक्यूआई 500, सुबह तीन 417 और छह बजे घट कर 329 तक पहुंचा।

    हालांकि एक अन्य वेबसाइट एक्यूआई मोनिटर की बात करें तो इसमें सोमवार रात दस बजे 620, रात 11 बजे 716, रात 12 बजे 650 और सुबह एक बजे 550 और सुबह दो बजे 753 रहा है।

    यही कारण है कि सुबह सूर्य निकलने से पहले खुले इलाकों में खेतों के ऊपर कोहरे के रूप में सफेद चादर भी दिखाई दी। वहीं दिन के समय तो एक्यूआई तो सामान्य हो गया था। मगर शाम छह बजे के बाद से फिर से पटाखें चलने की वजह से एक्यूआई का स्तर भी बढ़ता गया।

    दूसरी तरफ मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो आने वाले छह दिनों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा और धूप खिलने की वजह से तापमान में बढ़ौतरी दर्ज की जा सकती है। हालांकि सुबह व शाम के समय की ठंडक महसूस होती रहेगी।