Punjab Weather: शिमला से भी ठंडा फरीदकोट, 5 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान; 24 नवंबर से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ

जागरण टीम, लुधियाना/शिमला। पंजाब में रविवार को फरीदकोट हिमाचल की राजधानी शिमला से भी ठंडा रहा। फरीदकोट में न्यूनतन तापमान पांच डिग्री, जबकि शिमला में नौ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रोपड़ और बठिंडा में रात का तापमान छह डिग्री, चंडीगढ़, लुधियाना, गुरदासपुर, नवांशहर, फिरोजपुर, होशियारपुर और पटियाला में तापमान आठ डिग्री दर्ज किया गया।

अमृतसर और मानसा में दस डिग्री सेल्सियस रहा। पठानकोट, रूपनगर व गुरदासपुर में अधिकतम तापमान 24 डिग्री, अमृतसर व मोहाली में 25 और लुधियाना, पटियाला व फिरोजपुर में 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, 23 नवंबर तक प्रदेश में वर्षा की संभावना नहीं है और मौसम साफ रहेगा।

24 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कुछ जिलों में वर्षा की संभावना है। उधर हिमाचल प्रदेश में रविवार को मौसम साफ रहा। हालांकि नवंबर के अंतिम सप्ताह में हल्की वर्षा हो सकती है। पंजाब सहित देशभर के पर्यटकों की पहली पसंद रोहतांग दर्रा अभी खुला रहेगा।