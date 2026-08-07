जालंधर के सरकारी स्कूल में खालिस्तान समर्थक नारे, आतंकी पन्नू के वीडियो ने बढ़ाई चिंता; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर जिले के शाहकोट क्षेत्र के गांव कोटला हीरा स्थित सरकारी स्कूल में खालिस्तान समर्थक नारे लिखे जाने और प्रिंसिपल के कमरे में खालिस्तान समर्थक झंडा लगाए जाने के दावे से हड़कंप मच गया है। घटना सामने आने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और स्कूल परिसर से लेकर आसपास के क्षेत्र तक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। प्राथमिक जानकारी के अनुसार स्कूल की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए हैं। वहीं, स्कूल के प्रिंसिपल के कार्यालय में खालिस्तान समर्थक झंडा लगाए जाने का भी दावा किया गया है।

घटना के बाद जांच एजेंसियों ने स्कूल परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा स्थानीय लोगों और स्कूल से जुड़े कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है।