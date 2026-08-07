100 वर्षीय अंगरेज कौर इंसां ने निभाया वादा, निधन के बाद देहदान कर मानवता की मिसाल बनीं

हेमंत राजू, बरनाला। बरनाला जिले के गांव संघेड़ा की 100 वर्षीय अंग्रेज कौर इंसां ने अपने निधन के बाद देहदान कर मानव सेवा की मिसाल पेश की। उन्होंने अपने पति जोरा सिंह की तरह ही डेरा सच्चा सौदा की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपना पार्थिव शरीर चिकित्सा अनुसंधान के लिए दान कर दिया। इसके साथ ही वह गांव संघेड़ा की दूसरी तथा ब्लाक बरनाला की 74वीं देहदाता बन गईं।

बताया गया कि अंग्रेज कौर इंसां बुधवार रात करीब 10 बजे अचानक निधन हो गया। वह 100 वर्ष की आयु में भी स्वस्थ थीं। उन्होंने जीवनकाल में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के समक्ष देहदान का संकल्प लिया था। उनके निधन के बाद पुत्र हरबंस सिंह इंसां, गुरजंट सिंह तथा परिवार के अन्य सदस्यों ने उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए पार्थिव शरीर चिकित्सा अनुसंधान के लिए दान कर दिया।

अंतिम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में परिजन, रिश्तेदार और श्रद्धालु मौजूद रहे। डेरा सच्चा सौदा के 'बेटी-बेटा एक समान' अभियान के तहत उनके बेटों के साथ बहुओं और बेटियों ने भी अर्थी को कंधा दिया। इसके बाद पार्थिव शरीर को एंबुलेंस के माध्यम से शोध संस्थान के लिए रवाना किया गया।

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