रातभर वॉशरूम में बंद रही बीमार महिला, अस्पताल का ताला मारकर घर भाग गए कर्मचारी; पंजाब में लापरवाही का बड़ा मामला

जागरण संवाददाता, मुक्तसर साहिब। मलोट शहर के फायर ब्रिगेड के पास स्थित आयुष्मान आरोग्य केंद्र के स्टाफ की एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है।

जानकारी के अनुसार एक मरीज बुजुर्ग महिला को केंद्र के वॉशरूम में ही बंद करके स्टाफ अस्पताल को ताला लगाकर चला गया, जबकि परिवार वाले सारी रात महिला की तलाश करते रहे।

जानकारी के मुताबिक शहर के वार्ड नंबर 10 की रहने वाली कृष्णा रानी मंगलवार से लापता थीं। परिवार द्वारा पुलिस और सोशल मीडिया के जरिए उनके लापता होने की जानकारी साझा की गई थी।

सारी रात तलाश करने के बाद आज सुबह पता चला कि वह इस केंद्र में दवाई लेने आई थीं और वॉशरूम में गई थीं। इसी दौरान अस्पताल के कर्मचारी बिना वॉशरूम चेक किए अस्पताल बंद करके चले गए। सुबह जब अस्पताल खुला तो इस घटना का पता लगा।