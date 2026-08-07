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    रातभर वॉशरूम में बंद रही बीमार महिला, अस्पताल का ताला मारकर घर भाग गए कर्मचारी; पंजाब में लापरवाही का बड़ा मामला

    By Naresh Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 08:53 AM (IST)

    मलोट के आयुष्मान आरोग्य केंद्र में स्टाफ की लापरवाही से एक बुजुर्ग महिला रातभर वॉशरूम में बंद रही, जबकि परिवार उसे ढूंढता रहा। ...और पढ़ें

    फोटो एआई द्वारा बनाई गई है।

    फोटो एआई द्वारा बनाई गई है।

    HighLights

    1. बुजुर्ग महिला रातभर वॉशरूम में बंद रही

    2. अस्पताल स्टाफ बिना जांच किए ताला लगाकर चला गया

    3. सिविल अस्पताल ने स्टाफ से स्पष्टीकरण मांगा

    जागरण संवाददाता, मुक्तसर साहिब। मलोट शहर के फायर ब्रिगेड के पास स्थित आयुष्मान आरोग्य केंद्र के स्टाफ की एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है।

    जानकारी के अनुसार एक मरीज बुजुर्ग महिला को केंद्र के वॉशरूम में ही बंद करके स्टाफ अस्पताल को ताला लगाकर चला गया, जबकि परिवार वाले सारी रात महिला की तलाश करते रहे।

    जानकारी के मुताबिक शहर के वार्ड नंबर 10 की रहने वाली कृष्णा रानी मंगलवार से लापता थीं। परिवार द्वारा पुलिस और सोशल मीडिया के जरिए उनके लापता होने की जानकारी साझा की गई थी।

    सारी रात तलाश करने के बाद आज सुबह पता चला कि वह इस केंद्र में दवाई लेने आई थीं और वॉशरूम में गई थीं। इसी दौरान अस्पताल के कर्मचारी बिना वॉशरूम चेक किए अस्पताल बंद करके चले गए। सुबह जब अस्पताल खुला तो इस घटना का पता लगा।

    इस घटना के बाद केंद्र के स्टाफ की कारगुजारी पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। इस लापरवाही के संबंध में जब सिविल अस्पताल मलोट के सीनियर मेडिकल आफिसर डाक्टर राजिंदर कुमार से बातचीत की गई, तो उन्होंने इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि इस केंद्र के स्टाफ से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उक्त बुजुर्ग महिला की सेहत की तुरंत जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।