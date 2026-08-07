जालंधर में दोमोरिया पुल में भरा पानी, 50 लाख से तैयार हो रहे वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट का काम रुका

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के दोमोरिया पुल में पानी भर जाने की वजह से 50 लाख रुपये से तैयार हो रहा वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट का काम रुक गया है। दोमोरिया पुल के नीचे का रास्ता पहले ही 15 दिनों से काम के चलते बंद किया हुआ है, मगर अब तीन दिनोें से हो रही वर्षा के कारण नीचे पांच से छह फीट तक पानी भरा हुआ है।

ऐसे में जब तक पानी उतरता नहीं तब तक आगे का काम भी शुरू नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ इकहरी पुल की हालत भी खराब है, जहां पर गंदा पानी रेल लाइन के पास तक पहुंच चुका है। इन हालातों में वाहन चालकों के लिए अड्डा होशियारपुर फाटक के अतिरिक्त दोमोरिया पुल की तरफ से रेलवे ओवरब्रिज का ही रास्ता बचता है।

जिसे पूरे होेने में दो महीने का समय लगेगा, मगर वर्षा के दौरान पानी भर जाने की सूरत में समय अतिरिक्त भी लग सकता है। दूसरी तरफ रेल लाइनों के नीचे रखे जाने वाले कंक्रीट के स्पैन को काम भी उतना ही देरी से होगा। जिन्हें तैयार किए हुए चार से पांच महीने हो चुके हैं। जो रेलवे के पैट्रोल पंप के पास तैयार रखे हुए हैं। जहां पर जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन की सेकेंड एंट्री बनाई जानी है।

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जिससे उनके भीतर किसी प्रकार की कचरा न जाए और केवल पानी ही नीचे जाए। यह प्रोजेक्ट रेल लाइनों से 12 मीटर दूर लगाया जा रहा है। जिसमें पांच यूनिट लगेंगे। तीन यूनिट दमोरिया पुल की तीन तरफ से आने वाली पानी को पाइपों के जरिए ऊपर से ही नीचे भेजा जाएगा।