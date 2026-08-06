गुरदासपुर में युवती को हिरासत में लेने पर भड़के किसान, पुलिस की गाड़ियां घेरीं; हंगामे के बाद हुई रिहाई

आरोपी की तलाश में बहन को हिरासत में लिया बताया गया कि वीरवार सुबह थाना प्रभारी कुलविंदर सिंह और ग्रामीण पुलिस उपाधीक्षक सीमा कुमारी पुलिस टीम के साथ गांव चंद्रभान पहुंचे। आरोप है कि फरार आरोपी की तलाश के दौरान पुलिस ने उसके घर से उसकी बहन को हिरासत में ले लिया। परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने मौके पर इसका विरोध किया और कहा कि युवती का इस मामले से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई।

घटना की सूचना मिलते ही किसान मजदूर संघर्ष कमेटी और पगड़ी संभाल जट्टा लहर के नेता व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पुराना शाला चौक पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की सरकारी गाड़ियों का घेराव कर जोरदार नारेबाजी की और युवती को तुरंत रिहा करने की मांग की। कुछ समय तक मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।

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नेताओं ने यह भी कहा कि थाना प्रभारी इसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं और लोगों को उनसे निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद थी, लेकिन इस घटना से क्षेत्र के लोगों में भारी नाराजगी है। उनका कहना था कि पुलिस की इस कार्रवाई के वीडियो भी परिवार के पास मौजूद हैं और इन्हें साक्ष्य के रूप में अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा।

परिवार ने पुलिस पर उठाए सवाल वहीं, पीड़ित परिवार ने भी पुलिस की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए न्याय की मांग की है। परिवार का कहना है कि यदि उनके बेटे पर आरोप हैं तो पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई करे, लेकिन परिवार की महिलाओं को परेशान करना उचित नहीं है।