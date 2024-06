Punjab Politics: 'ये क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहते हैं...', अकाली दल में फूट को लेकर परमजीत सिंह ने BJP पर लगाए ये आरोप

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी शिरोमणि अकाली दल (SAD) के भीतर बगावती सुर उठ गए हैं। ऐसे में हरसिमरत कौर बादल के बाद पार्टी के परमजीत सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना कसते हुए कहा कि मैं यह साबित कर सकता हूं कि ये ऑपरेशन लॉट्स है।

#WATCH | Chandigarh: Shiromani Akali Dal leader Paramjit Singh says, "...I have given a written statement. The BJP can take whatever action against me as they want... If they (BJP) think that this is a fake allegation, I call them for a debate and I will prove that this is… pic.twitter.com/WZMwTO1Y80