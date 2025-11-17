Punjab News: आप नेता रोहन की तलाश में छापेमारी, मां समेत चार पर मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, जालंधर। बीते वर्ष शिव विहार में निकिता नाम की युवती की मौत के मामले में आप नेता और पूर्व पार्षद रोहन सहगल के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तलाश में छापेमारी की, लेकिन वह फरार निकला।

30 अगस्त 2024 को सुबह 9:30 बजे कोठी नंबर 125 शिव विहार में 20 साल की युवती ने आत्महत्या की थी। निकिता उनके घर में काम करती थी। उसकी मौत के बाद पड़ोसी लड़की रुचि ने शव को फंदे से लटके देखा तो अपने स्वजनों को बताया।

इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आप नेता रोहन सहगल ने अपनी पहुंच के चलते मामला दबाया, लेकिन यूपी पुलिस ने जीरो एफआइआर दर्ज कर जालंधर पुलिस को भेजी। इसके बाद जालंधर पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा। थाना सात की पुलिस ने पूर्व पार्षद और आप नेता रोहन सहगल के साथ उसकी मां नगीना सहगल, मरने वाली लड़की की बुआ कृष्ण वर्मा और एक रिश्तेदार शिव के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

यूपी के बृजमनगंज के गांव निबोरिया लोकाहवा की रहने वाले 40 साल के सूरत वर्मा ने शिकायत दी थी कि उनको पता चला कि उनकी बेटी की मौत हो गई। वह मौके पर पहुंचे तो पता चला कि शव फंदे से लटका मिला था।