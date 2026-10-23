Punjab Mandi Bhav: आटा-दाल के दाम स्थिर, सराफा बाजार में गिरावट जारी; त्यौहरों पर गहने खीदने वालों के चेहरे खिले
बाजार में जारी मंदी के चलते सोना 1,700 रुपए प्रति तोला और चांदी 4,000 रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई ...और पढ़ें
HighLights
सोना ₹1,700, चांदी ₹4,000 प्रति किलो सस्ती हुई।
पंजाब की मंडियों में अनाज, दालों के भाव स्थिर।
त्योहारी सीजन में खरीदारों को मिली बड़ी राहत।
डिजिटल डेस्क, जालंधर। सोने और चांदी के बाजार में लगातार गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है, जिससे खरीफ और त्योहारी सीजन के बीच निवेशकों व आम ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। ताजा रुख के अनुसार, सोना तकरीबन 1,700 रुपए प्रति तोला सस्ता हो गया है, जबकि चांदी की कीमतों में करीब 4,000 रुपए प्रति किलो की भारी गिरावट दर्ज की गई है।
इस मंदी के माहौल का असर अब स्थानीय सर्राफा बाजार के साथ-साथ मंडियों पर भी साफ तौर पर दिखने लगा है। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में अनाज, दलहन, तिलहन और बिनौला-सरसों खल जैसे कृषि उत्पादों के दाम भी वैश्विक और स्थानीय बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित हो रहे हैं।
खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा मंडियों में जहां गेहूं, चावल, मक्की और दालों के भाव संतुलित बने हुए हैं, वहीं बहुमूल्य धातुओं में आई इस जोरदार सुस्ती ने सर्राफा बाजार की हलचल बढ़ा दी है। जानकारों का मानना है कि कीमती धातुओं में यह गिरावट बाजार के मौजूदा समीकरणों और निवेशकों की मुनाफावसूली का नतीजा है, जिससे आने वाले दिनों में त्योहारी मांग पर खासा असर पड़ सकता है।
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सोने और चांदी के भाव
|धातु / वस्तु
|विवरण / प्रकार
|भाव (रुपये में)
|
सोना
|
24 कैरेट (प्रति दस ग्राम)
|₹1,44,000
|
सोना
|
स्टैण्डर्ड (प्रति दस ग्राम)
|₹1,45,650
|
आभूषण
|
22 कैरेट (प्रति दस ग्राम)
|₹1,35,450
|
गिन्नी
|
प्रति नग
|₹1,10,400
|
चांदी
|
तेजाबी
|₹2,03,000
|
चांदी
|
सिक्का
|₹2,24,000
पंजाब दिसावरी मंडियों के भाव
1. खन्ना मंडी
|वस्तु / उत्पाद
|भाव (₹)
|राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट)
|
230
|राइसब्रान (अखाद्य)
|
225
|खल सरसों
|
3,750
|DOC राइसब्रान (बैच सफेद)
|
2,150
|DOC कंटीन्यूअस
|
2,150
|गेहूं
|
3,000 - 3,020
|सरसों आटा (प्रति टन)
|
31,000
|सूरजमुखी (प्रति टन)
|
29,500
|आटा (50 किग्रा)
|
1,670 - 1,680
|मैदा
|
1,770 - 1,780
|चोकर (45 किग्रा)
|
1,310
|चोकर (30 किग्रा)
|
880
|सूजी (50 किग्रा)
|
1,795 - 1,800
|मक्की (बिहार)
|
2,700 - 2,750
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2. लुधियाना मंडी
|श्रेणी
|वस्तु / उत्पाद
|भाव (₹)
|दाल-दलहन
|राजमां चित्रा
|
11,500 - 14,000
|अरहर दाल
|
13,100 - 14,200
|उड़द साबुत
|
11,600 - 13,000
|उड़द धोया
|
12,100 - 13,600
|उड़द छिला
|
11,600 - 13,100
|दाल मसूर
|
7,500 - 11,500
|चना दाल
|
8,850 - 9,250
|काबली चना
|
8,400 - 12,800
|मूंग साबुत
|
9,500 - 11,000
|मूंग धोया
|
10,500 - 12,800
|एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा)
|
3,520
|चावल
|डीबी सेला
|
9,800 - 9,900
|शरबती स्टीम
|
7,600 - 7,800
|चावल 1121 सेला
|
10,200 - 10,300
|तेल व खल
|बिनौला तेल
|
15,800
|चावल तेल
|
13,700
|सरसों तेल
|
18,000 - 18,050
|सरसों खल
|
3,850 - 3,950
|बिनौला खल
|
4,300 - 4,400
|DOC मूंगफली
|
36,500
|किराना / मसाले
|जीरा
|
27,800 - 33,400
|धनिया
|
18,500 - 21,400
|हल्दी
|
23,500 - 27,500
|केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी)
|
260 - 270
3. अमृतसर मंडी
|श्रेणी
|वस्तु / उत्पाद
|भाव (₹)
|चावल
|बासमती (1121 नं.) स्टीम
|
11,000 - 11,200
|बासमती (1121 नं.) सेला
|
10,200 - 10,300
|शरबती सेला
|
6,700 - 6,800
|शरबती स्टीम
|
7,500 - 7,600
|चावल (1509) सेला
|
8,500 - 8,700
|PR-11 चावल
|
6,500 - 6,700
|धान
|शरबती धान
|
3,500 - 3,600
|बासमती 1121 धान
|
5,800 - 5,900
|धान (1509)
|
4,300 - 4,400
|दलहन
|देशी चना
|
8,500 - 8,600
|चना दाल
|
8,900 - 9,200
|गुड़ / शक्कर
|देशी पंजाब गुड़
|
5,900 - 6,000
|शक्कर देशी
|
5,650 - 5,700
|बूरा खांड
|
5,600 - 5,700
4. जालंधर मंडी
|श्रेणी
|वस्तु / उत्पाद
|भाव (₹)
|अनाज व दाल
|गेहूं दड़ा
|
3,050 - 3,075
|चावल परमल कच्चा
|
4,100 - 4,200
|चावल परमल सेला
|
3,900 - 4,000
|मक्की (बिहार)
|
2,850 - 2,860
|मक्की (यूपी)
|
2,680 - 2,750
|दाल उड़द छिला
|
11,700 - 13,100
|चना देशी छना
|
8,700 - 8,900
|दाल चना
|
9,000 - 9,400
|काबली चना
|
9,400 - 13,500
|राजमां चित्रा (पुणे)
|
11,200 - 13,000
|राजमां (चीन)
|
13,800 - 14,500
|राजमां (शर्मीली)
|
9,800 - 10,100
|किराना / मसाले
|जीरा
|
27,400 - 31,500
|धनिया
|
17,800 - 22,800
|लालमिर्च गुंटूर (334 नं.)
|
17,500 - 18,500
|लालमिर्च तेजा
|
26,000 - 29,800
|हल्दी (इरोड गट्टा)
|
24,000 - 24,100
|हल्दी (निजामाबाद)
|
24,800 - 26,800
|मेवा (प्रति किलो / क्विंटल)
|बादाम (320 नं.)
|
1,020 - 1,040 /किग्रा
|बादाम (210 नं.)
|
1,080 - 1,120 /किग्रा
|बादाम (240 नं.)
|
1,050 - 1,060 /किग्रा
|बादाम (180 नं.)
|
1,170 - 1,180 /किग्रा
|मखाना
|
800 - 1,300 /किग्रा
|गोला (सूखा नारियल)
|
42,000 - 48,500 /क्विंटल
5. बठिंडा मंडी
|वस्तु / उत्पाद
|मात्रा / इकाई
|भाव (₹)
|रुई (J-34 पंजाब)
|प्रति मन
|
6,750 - 6,780
|रुई (हरियाणा)
|प्रति मन
|
6,700 - 6,750
|रुई (राजस्थान)
|प्रति मन
|
6,750 - 6,780
|बिनौला
|प्रति मन
|
4,600 - 4,800
|नरमा पास (नई)
|प्रति मन
|
8,700 - 9,000
|बिनौला खल
|प्रति क्विंटल
|
4,000 - 4,050
|सरसों खल
|प्रति क्विंटल
|
3,600 - 3,650
|गेहूं चोकर (29 किग्रा)
|प्रति बैग
|
750
|गेहूं चोकर (50 किग्रा)
|प्रति बैग
|
1,400