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Punjab Mandi Bhav: आटा-दाल के दाम स्थिर, सराफा बाजार में गिरावट जारी; त्यौहरों पर गहने खीदने वालों के चेहरे खिले

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Fri, 23 Oct 2026 06:30 PM (IST)

बाजार में जारी मंदी के चलते सोना 1,700 रुपए प्रति तोला और चांदी 4,000 रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई ...और पढ़ें

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. सोना ₹1,700, चांदी ₹4,000 प्रति किलो सस्ती हुई।

  2. पंजाब की मंडियों में अनाज, दालों के भाव स्थिर।

  3. त्योहारी सीजन में खरीदारों को मिली बड़ी राहत।

डिजिटल डेस्क, जालंधर। सोने और चांदी के बाजार में लगातार गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है, जिससे खरीफ और त्योहारी सीजन के बीच निवेशकों व आम ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। ताजा रुख के अनुसार, सोना तकरीबन 1,700 रुपए प्रति तोला सस्ता हो गया है, जबकि चांदी की कीमतों में करीब 4,000 रुपए प्रति किलो की भारी गिरावट दर्ज की गई है।

इस मंदी के माहौल का असर अब स्थानीय सर्राफा बाजार के साथ-साथ मंडियों पर भी साफ तौर पर दिखने लगा है। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में अनाज, दलहन, तिलहन और बिनौला-सरसों खल जैसे कृषि उत्पादों के दाम भी वैश्विक और स्थानीय बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित हो रहे हैं।

खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा मंडियों में जहां गेहूं, चावल, मक्की और दालों के भाव संतुलित बने हुए हैं, वहीं बहुमूल्य धातुओं में आई इस जोरदार सुस्ती ने सर्राफा बाजार की हलचल बढ़ा दी है। जानकारों का मानना है कि कीमती धातुओं में यह गिरावट बाजार के मौजूदा समीकरणों और निवेशकों की मुनाफावसूली का नतीजा है, जिससे आने वाले दिनों में त्योहारी मांग पर खासा असर पड़ सकता है।

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सोने और चांदी के भाव

धातु / वस्तु विवरण / प्रकार भाव (रुपये में)
सोना

 
24 कैरेट (प्रति दस ग्राम)
₹1,44,000
सोना

 
स्टैण्डर्ड (प्रति दस ग्राम)
₹1,45,650
आभूषण

 
22 कैरेट (प्रति दस ग्राम)
₹1,35,450
गिन्नी

 
प्रति नग
₹1,10,400
चांदी

 
तेजाबी
₹2,03,000
चांदी

 
सिक्का
₹2,24,000
 
 
 

पंजाब दिसावरी मंडियों के भाव

1. खन्ना मंडी


वस्तु / उत्पाद भाव (₹)
राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट)
230
राइसब्रान (अखाद्य)
225
खल सरसों
3,750
DOC राइसब्रान (बैच सफेद)
2,150
DOC कंटीन्यूअस
2,150
गेहूं
3,000 - 3,020
सरसों आटा (प्रति टन)
31,000
सूरजमुखी (प्रति टन)
29,500
आटा (50 किग्रा)
1,670 - 1,680
मैदा
1,770 - 1,780
चोकर (45 किग्रा)
1,310
चोकर (30 किग्रा)
880
सूजी (50 किग्रा)
1,795 - 1,800
मक्की (बिहार)
2,700 - 2,750

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2. लुधियाना मंडी 


श्रेणी वस्तु / उत्पाद भाव (₹)
दाल-दलहन राजमां चित्रा
11,500 - 14,000
  अरहर दाल
13,100 - 14,200
  उड़द साबुत
11,600 - 13,000
  उड़द धोया
12,100 - 13,600
  उड़द छिला
11,600 - 13,100
  दाल मसूर
7,500 - 11,500
  चना दाल
8,850 - 9,250
  काबली चना
8,400 - 12,800
  मूंग साबुत
9,500 - 11,000
  मूंग धोया
10,500 - 12,800
  एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा)
3,520
चावल डीबी सेला
9,800 - 9,900
  शरबती स्टीम
7,600 - 7,800
  चावल 1121 सेला
10,200 - 10,300
तेल व खल बिनौला तेल
15,800
  चावल तेल
13,700
  सरसों तेल
18,000 - 18,050
  सरसों खल
3,850 - 3,950
  बिनौला खल
4,300 - 4,400
  DOC मूंगफली
36,500
किराना / मसाले जीरा
27,800 - 33,400
  धनिया
18,500 - 21,400
  हल्दी
23,500 - 27,500
  केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी)
260 - 270

3. अमृतसर मंडी 


श्रेणी वस्तु / उत्पाद भाव (₹)
चावल बासमती (1121 नं.) स्टीम
11,000 - 11,200
  बासमती (1121 नं.) सेला
10,200 - 10,300
  शरबती सेला
6,700 - 6,800
  शरबती स्टीम
7,500 - 7,600
  चावल (1509) सेला
8,500 - 8,700
  PR-11 चावल
6,500 - 6,700
धान शरबती धान
3,500 - 3,600
  बासमती 1121 धान
5,800 - 5,900
  धान (1509)
4,300 - 4,400
दलहन देशी चना
8,500 - 8,600
  चना दाल
8,900 - 9,200
गुड़ / शक्कर देशी पंजाब गुड़
5,900 - 6,000
  शक्कर देशी
5,650 - 5,700
  बूरा खांड
5,600 - 5,700

4. जालंधर मंडी 


श्रेणी वस्तु / उत्पाद भाव (₹)
अनाज व दाल गेहूं दड़ा
3,050 - 3,075
  चावल परमल कच्चा
4,100 - 4,200
  चावल परमल सेला
3,900 - 4,000
  मक्की (बिहार)
2,850 - 2,860
  मक्की (यूपी)
2,680 - 2,750
  दाल उड़द छिला
11,700 - 13,100
  चना देशी छना
8,700 - 8,900
  दाल चना
9,000 - 9,400
  काबली चना
9,400 - 13,500
  राजमां चित्रा (पुणे)
11,200 - 13,000
  राजमां (चीन)
13,800 - 14,500
  राजमां (शर्मीली)
9,800 - 10,100
किराना / मसाले जीरा
27,400 - 31,500
  धनिया
17,800 - 22,800
  लालमिर्च गुंटूर (334 नं.)
17,500 - 18,500
  लालमिर्च तेजा
26,000 - 29,800
  हल्दी (इरोड गट्टा)
24,000 - 24,100
  हल्दी (निजामाबाद)
24,800 - 26,800
मेवा (प्रति किलो / क्विंटल) बादाम (320 नं.)
1,020 - 1,040 /किग्रा
  बादाम (210 नं.)
1,080 - 1,120 /किग्रा
  बादाम (240 नं.)
1,050 - 1,060 /किग्रा
  बादाम (180 नं.)
1,170 - 1,180 /किग्रा
  मखाना
800 - 1,300 /किग्रा
  गोला (सूखा नारियल)
42,000 - 48,500 /क्विंटल

5. बठिंडा मंडी 

वस्तु / उत्पाद मात्रा / इकाई भाव (₹)
रुई (J-34 पंजाब) प्रति मन
6,750 - 6,780
रुई (हरियाणा) प्रति मन
6,700 - 6,750
रुई (राजस्थान) प्रति मन
6,750 - 6,780
बिनौला प्रति मन
4,600 - 4,800
नरमा पास (नई) प्रति मन
8,700 - 9,000
बिनौला खल प्रति क्विंटल
4,000 - 4,050
सरसों खल प्रति क्विंटल
3,600 - 3,650
गेहूं चोकर (29 किग्रा) प्रति बैग
750
गेहूं चोकर (50 किग्रा) प्रति बैग
1,400
 

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