    पंजाब पुलिस के पूर्व अफसर का बेटा नौ महीने से मैक्सिकों के जंगलों में बना बंधक, डंकी रूट से जा रहा था अमेरिका

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 09:08 AM (IST)

    पंजाब पुलिस के पूर्व अधिकारी का बेटा जगजीत सिंह अमेरिका जाने के चक्कर में मैक्सिको के जंगलों में बंधक बन गया। ट्रैवल एजेंटों ने 42 लाख रुपये लेकर उसे गैरकानूनी ढंग से भेजने का वादा किया था। शमिंदर सिंह ने एजेंटों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पंजाब: अमेरिका जाने की चाह में बेटा मैक्सिको के जंगल में बंधक! (File Photo)

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। गैर-कानूनी ढंग से अमेरिका गए भारतीयों को लगातार भारत लौटाया जा रहा है। बावजूद ट्रैवल एजेंटों द्वारा डॉलरों की चमक दिखाकर अमेरिका भेजने के नाम पर लाखों रुपये बटोरे जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार को सामने आया।

    पंजाब पुलिस के पूर्व अधिकारी शमिंदर सिंह का बेटा जगजीत सिंह अमेरिका जाने के चक्कर में मैक्सिको के जंगलों से गुजरता हुआ वहां बंधक बना लिया गया। करीब नौ माह से वह वहां बंधक बना हुआ है। 42 लाख रुपये वसूलने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इनमें एक जालंधर के शक्ति नगर व दूसरा हरियाणा के जिला जींद का रहने वाला है।

    शमिंदर सिंह ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनके बेटे को स्वदेश लाया जाए। श्री गोइंदवाल साहिब बाईपास स्थित गली नंबर एक (बाबा बिधि चंद नगर) निवासी शमिंदर सिंह पंजाब पुलिस से रिटायर्ड अधिकारी हैं।ॉ

    42 लाख रुपये आरोपियों के खाते में भेजे

    छोटा बेटा जगजीत सिंह विदेश जाना चाहता था। जिसकी जान पहचान रमनदीप सिंह रौकी पुत्र आसा राम निवासी सफीदो जिला जींद (हरियाणा) के साथ हुई। इस दौरान जालंधर स्थित शक्ति नगर निवासी मनदीप सिंह नामक आरोपित ने शमिंदर सिंह को बताया कि वह उक्त एजेंट के द्वारा पहले भी कई युवाओं को अमेरिका भेज चुका है। शमिंदर ने बेटे को अमेरिका सेटल करवाने के लिए 42 लाख रुपये आरोपितों के बैंक खातों में डलवा दिए।

    तीन जनवरी 2025 को रमनदीप सिंह रौकी ने जगजीत सिंह को बताया कि अमेरिका जाने के लिए उसके सारे दस्तावेज पूरे किए जा रहे हैं। इस दौरान जगजीत सिंह को हरियाणा बुला लिया गया। 24 फरवरी 2025 को वह भारत से रवाना हुआ। विभिन्न देशों के माध्यम से जगजीत सिंह को जुलाई में मैक्सिको के जंगलों में भेज दिया गया।

    दोनों आरोपी चल रहे फरार

    वहां से अमेरिका के लिए डौंकी लगवाने के बदले डोंकरों द्वारा जगजीत सिंह को कथित तौर पर बंधक बनाकर परिवार को संदेश भेजा गया कि अगर बेटे की अमेरिका में सलामती चाहते हैं तो पैसे भेजते रहो। शमिंदर सिंह द्वारा एसएसपी को दी शिकायत में आरोप लगाया गया कि जालंधर निवासी मनदीप सिंह ने हरियाणा निवासी रमनदीप सिंह रोकी के पास उनके बेटे को फंसाया है। पुलिस ने मामले की पड़ताल के बाद दोनों आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज करके पड़ताल शुरू कर दी है। दोनों फरार हैं।