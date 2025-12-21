'कैमरे लगाकर दिखाओ लड़कियां कैसे तैयार होती हैं', BF ने GF से की डिमांड; नहीं पूरा करने पर ब्यूटी पार्लर पर बोला हमला

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के थाना-1 के अंतर्गत गुरु अमरदास एक्सटेंशन में स्थित एक हेयर एंड ब्यूटी सैलून पर रिलेशनशिप में रह रहे एक युवक ने 15 दिनों के भीतर दो बार हमला कर तोड़-फोड़ की।। पीड़ित महिला नेहा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी की हरकतों से उसकी और उसके बच्चों की जान को खतरा बना हुआ है।

नेहा ने बताया कि वह पिछले 11 वर्षों से गुरु अमरदास एक्सटेंशन में ब्यूटी पार्लर चला रही है। पति से तलाक के बाद उसकी मां ने उसका रिश्ता इटली में रहने वाले गुरकमलजीत सिंह, निवासी अशोक विहार (वेरका मिल्क प्लांट के पास) से तय किया था। इसके बाद वह आरोपी के नाना-नानी के घर रहने लगी।

करीब चार महीने पहले गुरकमलजीत सिंह विदेश से लौटकर उसके साथ रहने लगा, लेकिन वह नशे का अत्यधिक सेवन करता था और नशे की हालत में मारपीट, धमकियां और जबरदस्ती करता था। आरोपी बच्चों को जान से मारने की धमकी देता था, जिस कारण वह मजबूरी में उसके साथ रह रही थी।

ब्यूटी पार्लर में कैमरे लगाने को लेकर विवाद पीड़िता ने बताया कि आरोपित ने सैलून के अंदर, जहां महिलाओं को तैयार किया जाता है, वहां कैमरे लगाकर ऑनलाइन रिकार्डिंग करने की जिद की। मना करने पर आरोपित भड़क गया। 3 दिसंबर को उसने पीड़िता की कार चोरी कर ली, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई। अगले दिन उसी कार में सवार होकर आरोपित और उसके साथियों ने आधी रात के बाद सैलून से सामान चोरी कर लिया।