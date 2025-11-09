Language
    पंजाब में बिजली कनेक्शन हुआ आसान, टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म

    By Kamal Kishore Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 05:50 AM (IST)

    पंजाब सरकार ने वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 50 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन के लिए टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब उपभोक्ता स्व-घोषणा पत्र जमा करके कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। पहले टेस्ट रिपोर्ट जमा करने में समय और पैसा लगता था। इस फैसले से उद्योग जगत में खुशी की लहर है, क्योंकि अब कनेक्शन मिलने में देरी नहीं होगी।

    पंजाब सरकार ने बिजली कनेक्शन के लिए टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।

    कमल किशोर, राज्य ब्यूरो। 50 किलोवाट तक के वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को अब टेस्ट रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। पंजाब सरकार ने इन उपभोक्ताओं को राहत दी है। वे अब स्व-घोषणा पत्र जमा करके बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। पहले, कनेक्शन प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को एक टेस्ट रिपोर्ट तैयार करके पीएसपीसीएल को जमा करनी होती थी। रिपोर्ट तैयार करने में पांच सौ से सात सौ रुपये का खर्च आता था।

    रिपोर्ट जमा करने के बाद, पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) कनेक्शन जारी करता था। टेस्ट रिपोर्ट तैयार करने से उद्योगपतियों का समय बर्बाद होता था और कनेक्शन मिलने में देरी होती थी। अब, पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि स्व-घोषणा पत्र जमा करके बिना टेस्ट रिपोर्ट के कनेक्शन दिए जाएंगे। अब टेस्ट रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। 50 केवी से 99 केवी कनेक्शन के लिए, एक टेस्ट रिपोर्ट आवश्यक होगी, लेकिन मुख्य विद्युत निरीक्षक की मंजूरी जरूरी नहीं होगी। नए कनेक्शनों के लिए, मुख्य विद्युत निरीक्षक की मंजूरी आवश्यक होगी, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी।

    पीएसपीसीएल ने औद्योगिक संगठनों से जुड़े लोगों के लिए एक परिपत्र जारी किया है। सर्कुलर में कहा गया है कि अगर किसी उद्योग में ट्रांसफॉर्मर लगा है और उस ट्रांसफॉर्मर पर लोड बढ़ाना है, तो मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। इस सर्कुलर से 60 से 70 प्रतिशत उपभोक्ताओं को लाभ होगा। औद्योगिक संगठनों ने पीएसपीसीएल के सर्कुलर का स्वागत किया है।

    उद्योग नगर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, गदईपुर के एमडी तेजिंदर भसीन ने कहा कि टेस्ट रिपोर्ट जमा न करने के आदेश से उद्योग को राहत मिली है। इस आदेश से उद्योग से जुड़े लोगों का समय बचेगा और उन पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। कनेक्शन मिलने में देरी नहीं होगी।

    एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नितिन कपूर ने कहा कि पहले टेस्ट रिपोर्ट जमा करने में देरी होती थी। टेस्ट रिपोर्ट जमा करने में काफी समय लगता था। अब स्व-घोषणा पत्र जमा करके कनेक्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। फिलहाल, पीएसपीसीएल ने उद्योग की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया है। वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है।

    जालंधर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव ढींगरा ने बताया कि जालंधर के ज़्यादातर उद्योग सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं, जिनके बिजली कनेक्शन 50 से 99 किलोवाट तक के हैं। अब, उद्योग को परीक्षण रिपोर्ट और सत्यापन की कमी से राहत मिली है। उद्योग के सदस्यों ने बिना परीक्षण रिपोर्ट जमा किए बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए पंजाब सरकार का आभार व्यक्त किया है।