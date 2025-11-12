पंजाब में इंस्पेक्टर भूषण कुमार पर नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप, डीएसपी की बढ़ी मुश्किलें

जागरण संवाददाता, जालंधर। इंस्पेक्टर भूषण कुमार पर नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने और दूसरी महिला से वीडियोकॉल पर अभद्र बातचीत के मामले में अब फिल्लौर के डीएसपीसरवण सिंह बल्ल की मुश्किलें बढ़ गई है।

पंजाब राज्य बाल अधिकार सुरक्षा आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए भूषण के खिलाफ पोक्सोएक्ट की धारा 21 में बढ़ौतरी करने के उपरंतडीएसपी बल पर तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए है।उन पर आरोप है कि पूर्व फिल्लौर थाना प्रभारी भूषण कुमार की मदद की है।