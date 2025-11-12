पंजाब में इंस्पेक्टर भूषण कुमार पर नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप, डीएसपी की बढ़ी मुश्किलें
जालंधर में इंस्पेक्टर भूषण कुमार पर नाबालिग से अश्लील हरकतें करने के मामले में डीएसपी सरवण सिंह बल्ल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बाल अधिकार सुरक्षा आयोग ने भूषण के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत कार्रवाई करते हुए डीएसपी बल्ल पर भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि डीएसपी ने भूषण कुमार को बचाने की कोशिश की थी, जिसके कारण यह कार्यवाही की गई।
जागरण संवाददाता, जालंधर। इंस्पेक्टर भूषण कुमार पर नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने और दूसरी महिला से वीडियोकॉल पर अभद्र बातचीत के मामले में अब फिल्लौर के डीएसपीसरवण सिंह बल्ल की मुश्किलें बढ़ गई है।
पंजाब राज्य बाल अधिकार सुरक्षा आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए भूषण के खिलाफ पोक्सोएक्ट की धारा 21 में बढ़ौतरी करने के उपरंतडीएसपी बल पर तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए है।उन पर आरोप है कि पूर्व फिल्लौर थाना प्रभारी भूषण कुमार की मदद की है।
कमीशन के चेयरमैन कंवरदीप सिंह ने कहा कि भूषण कुमार ने 14 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में गलत हरकत व बातें की और डीएसपीडीएसपीसरवण सिंह बल्ल उन्हें काफी दिन तक बचाते रहे। उन्होंने एसएचओ के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया। इसी कारण उनके खिलाफ भी पोक्सोएक्ट की धारा 21 में बढ़ौतरी तहत केस दर्ज किया जाए।
