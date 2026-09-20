पंजाब में  ₹10 लाख तक मुफ्त इलाज का रास्ता साफ, जालंधर में 1.60 लाख हेल्थ कार्ड पहुंचे; सोमवार से वितरण शुरू

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लोगों को 10 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने का वादा अब जमीन पर उतरने जा रहा है। राज्य बजट में किए गए इस बड़े ऐलान को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य कार्ड तैयार हो चुके हैं और इन्हें लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।



जिला जालंधर में इस योजना के तहत कुल 3.92 लाख हेल्थ कार्ड बनाए जाने हैं, जिनमें से पहले चरण में 1.60 लाख कार्ड जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंच चुके हैं। सोमवार से इन कार्डों को लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम विधिवत रूप से शुरू कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने लक्ष्य रखा है कि 21 सितंबर से शुरू होने वाले इस अभियान के तहत अगले दो सप्ताह में सभी कार्ड लोगों के हाथों में पहुंचा दिए जाएं।

वहीं, जिन वार्डों और गांवों में 400 से कम कार्ड हैं, वहां आशा वर्कर घर-घर जाकर कार्ड वितरित करेंगी। इस काम के लिए आशा वर्कर को सरकार की ओर से प्रति कार्ड 10 रुपये मानदेय भी दिया जाएगा। बिना कार्ड की ले सकते हैं सुविधा डॉ. सहोता ने स्पष्ट किया कि कार्ड मिलने में देरी के कारण इलाज में किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं आएगी। लाभार्थी बिना कार्ड के भी अपनी पहचान से योजना का लाभ ले सकते हैं, लेकिन कार्ड होने से प्रक्रिया और आसान हो जाएगी।



जिले में इस योजना के तहत इलाज के लिए कुल 62 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें 14 सरकारी अस्पताल और 48 गैर-सरकारी निजी अस्पताल शामिल हैं। इससे लोगों को अपने नजदीकी अस्पताल में ही बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी।