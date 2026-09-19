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Punjab Mandi Bhav 19th September: पंजाब की मंडियों में आज अनाज, दालों और तेल-तिलहन के दामों में देखा गया उतार-चढ़ाव

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Sat, 19 Sep 2026 05:50 PM (IST)

पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों—खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में गेहूं, चावल, दालों, सरसों खल और कपास के नए भाव जारी कर दिए गए हैं।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. खन्ना मंडी में गेहूं 2890-2900 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।

  2. लुधियाना में काबली चना 7200-12000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका।

  3. अमृतसर में बासमती (1121) स्टीम 10800-11000 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में कृषि उत्पादों के ताजा भाव जारी कर दिए गए हैं। राज्य की खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और भटिंडा जैसी मुख्य मंडियों में अनाज, दलहन, तिलहन और किराना सामान के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है

खन्ना मंडी में गेहूं 2890 से 2900 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि सरसों खल का भाव 3200 रुपये प्रति क्विंटल रहा। लुधियाना मंडी में दाल-दलहन खंड के तहत काबली चना 7200 से 12000 रुपये और राजमां चित्रा 10000 से 12500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। अमृतसर मंडी में बासमती (1121) स्टीम का भाव 10800 से 11000 रुपये और 15000 नया सेला 7700 से 7800 रुपये प्रति क्विंटल रहा

वहीं जालंधर में गेहूं दड़ा 2870 से 2880 रुपये प्रति क्विंटल और जीरा 24900 से 27900 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर बना हुआ है। बठिंडा मंडी में रुई (जे-34 पंजाब) का भाव 6525 से 6657 रुपये प्रति मन और नरमा कपास 8400 से 8800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर कारोबार कर रहा है। इन मंडियों के भाव स्थानीय व्यापार और मांग-आपूर्ति के आधार पर तय हो रहे हैं

 

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 पंजाब की मंडियां (अनाज, दालें, तेल व किराना)

 

मंडी वस्तु / जिंस भाव (रुपये में) इकाई
खन्ना राइसब्रान (खाद्य) 220 प्रति प्वाइंट
  राइसब्रान (अखाद्य) 218 प्रति प्वाइंट
  खल सरसों 3200 प्रति क्विंटल
  डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 2100 प्रति क्विंटल
  डीओसी: कंटीन्यूअस 2100 प्रति क्विंटल
  सरसों 27000 प्रति टन
  सूरजमुखी 28000 प्रति टन
  गेहूं 2890 - 2900 प्रति क्विंटल
  आटा (50 किलो) 1590 - 1600 प्रति बैग
  मैदा 1690 - 1700 प्रति बैग
  चोकर (45 किग्रा) 1180 प्रति बैग
  चोकर (30 किग्रा) 750 प्रति बैग
  सूजी (50 किलो) 1720 - 1725 प्रति बैग
  मक्की बिहार 2700 - 2750 प्रति क्विंटल
लुधियाना राजमां चित्रा 10000 - 12500 प्रति क्विंटल
  अरहर दाल 11000 - 11500 प्रति क्विंटल
  उड़द साबुत 10500 - 12500 प्रति क्विंटल
  उड़द धोया 11500 - 12700 प्रति क्विंटल
  उड़द छिलका 10650 - 12000 प्रति क्विंटल
  दाल मसूर 7500 - 11000 प्रति क्विंटल
  चनादाल 7600 - 8050 प्रति क्विंटल
  एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.) 3220 प्रति बैग
  काबली चना 7200 - 12000 प्रति क्विंटल
  मूंग साबुत 8700 - 9800 प्रति क्विंटल
  मूंग धोया 9300 - 11400 प्रति क्विंटल
  चावल डीबी सेला 9400 - 9500 प्रति क्विंटल
  शरबती स्टीम 7400 - 7500 प्रति क्विंटल
  चावल 1121 सेला 10000 - 10200 प्रति क्विंटल
  बिनौला तेल 15400 प्रति क्विंटल
  चावल तेल 13500 प्रति क्विंटल
  सरसों तेल 17000 - 17025 प्रति क्विंटल
  खल सरसों 3650 - 3700 प्रति क्विंटल
  खल बिनौला 4200 - 4300 प्रति क्विंटल
  डीओसी मूंगफली 36500 प्रति क्विंटल
  जीरा 23100 - 26700 प्रति क्विंटल
  धनिया 17000 - 20000 प्रति क्विंटल
  हल्दी 19400 - 23300 प्रति क्विंटल
  केसर कश्मीरी 275 - 280 प्रति ग्राम
अमृतसर बासमती (1121 नं.) स्टीम 10800 - 11000 प्रति क्विंटल
  बासमती (1121 नं.) सेला 9800 - 9900 प्रति क्विंटल
  शरबती सेला 6300 - 6400 प्रति क्विंटल
  शरबती स्टीम 7300 - 7400 प्रति क्विंटल
  चावल (1509) नया सेला 7700 - 7800 प्रति क्विंटल
  धान शरबती 3500 - 3550 प्रति क्विंटल
  बासमती 1121 धान 5500 - 5600 प्रति क्विंटल
  धान (1509) नया 3600 - 3700 प्रति क्विंटल
  पीआर-11 चावल 5800 - 5900 प्रति क्विंटल
  देशी चना 7500 - 7600 प्रति क्विंटल
  चनादाल 7900 - 8100 प्रति क्विंटल
  गुड़ देशी पंजाब 5800 - 5850 प्रति क्विंटल
  शक्कर देशी 5750 - 5800 प्रति क्विंटल
  बूरा खांड 5750 - 5800 प्रति क्विंटल
जालंधर गेहूं दड़ा 2870 - 2880 प्रति क्विंटल
  चावल परमल कच्चा 3950 - 4000 प्रति क्विंटल
  चावल परमल सेला 3800 - 3900 प्रति क्विंटल
  मक्की बिहार 2650 - 2675 प्रति क्विंटल
  मक्की यूपी 2640 - 2650 प्रति क्विंटल
  दाल उड़द छिलका 10600 - 12300 प्रति क्विंटल
  चना देशी छना 7750 - 7800 प्रति क्विंटल
  दाल चना 7900 - 8050 प्रति क्विंटल
  काबली चना 8100 - 12100 प्रति क्विंटल
  राजमां चित्रा पुणे 10100 - 12100 प्रति क्विंटल
  राजमां चित्रा चीन 12300 - 12900 प्रति क्विंटल
  राजमां शर्मिली 7700 - 7900 प्रति क्विंटल
  जीरा 24900 - 27900 प्रति क्विंटल
  धनिया 17200 - 21000 प्रति क्विंटल
  लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) 17500 - 18500 प्रति क्विंटल
  लालमिर्च तेजा 26000 - 29800 प्रति क्विंटल
  हल्दी इरोड गट्ठा 19200 - 19300 प्रति क्विंटल
  हल्दी निजामाबाद 22000 - 24800 प्रति क्विंटल
  काजू (320 नं.) 1000 - 1020 प्रति किलो
  काजू (210 नं.) 1060 - 1090 प्रति किलो
  काजू (240 नं.) 1030 - 1040 प्रति किलो
  काजू (180 नं.) 1150 - 1160 प्रति किलो
  मखाना 800 - 1300 प्रति किलो
  गोला 40000 - 46500 प्रति क्विंटल
भटिंडा रुई जे-34 पंजाब 6525 - 6657 प्रति मन
  रुई जे-34 हरियाणा 6600 - 6675 प्रति मन
  रुई जे-34 राजस्थान 6600 - 6675 प्रति मन
  बिनौला 4800 - 5100 प्रति क्विंटल
  नरमा कपास नई 8400 - 8800 प्रति क्विंटल
  बिनौला खल 4400 - 4450 प्रति क्विंटल
  सरसों खल 3400 - 3450 प्रति क्विंटल
  गेहूं चोकर (29 किलो) 650 प्रति बैग
  गेहूं चोकर (50 किलो) 1200 प्रति बैग

 

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सराफा बाजार भाव

 

सामग्री / श्रेणी दर (₹ में) इकाई / मापक
सोना स्टैंडर्ड 1,51,000 प्रति 10 ग्राम
सोना 24 कैरेट 1,58,270 प्रति 10 ग्राम
आभूषण (सोना) 1,47,190 प्रति 10 ग्राम
गिन्नी 1,19,960 प्रति नग
चांदी 2,40,500 प्रति किलोग्राम
सिक्का (चांदी) 2,65,500 प्रति किलोग्राम

 

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