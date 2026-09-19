Punjab Mandi Bhav 19th September: पंजाब की मंडियों में आज अनाज, दालों और तेल-तिलहन के दामों में देखा गया उतार-चढ़ाव

खन्ना राइसब्रान (खाद्य) 220 प्रति प्वाइंट

राइसब्रान (अखाद्य) 218 प्रति प्वाइंट

खल सरसों 3200 प्रति क्विंटल

डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 2100 प्रति क्विंटल

डीओसी: कंटीन्यूअस 2100 प्रति क्विंटल

सरसों 27000 प्रति टन

सूरजमुखी 28000 प्रति टन

गेहूं 2890 - 2900 प्रति क्विंटल

आटा (50 किलो) 1590 - 1600 प्रति बैग

मैदा 1690 - 1700 प्रति बैग

चोकर (45 किग्रा) 1180 प्रति बैग

चोकर (30 किग्रा) 750 प्रति बैग

सूजी (50 किलो) 1720 - 1725 प्रति बैग

मक्की बिहार 2700 - 2750 प्रति क्विंटल

लुधियाना राजमां चित्रा 10000 - 12500 प्रति क्विंटल

अरहर दाल 11000 - 11500 प्रति क्विंटल

उड़द साबुत 10500 - 12500 प्रति क्विंटल

उड़द धोया 11500 - 12700 प्रति क्विंटल

उड़द छिलका 10650 - 12000 प्रति क्विंटल

दाल मसूर 7500 - 11000 प्रति क्विंटल

चनादाल 7600 - 8050 प्रति क्विंटल

एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.) 3220 प्रति बैग

काबली चना 7200 - 12000 प्रति क्विंटल

मूंग साबुत 8700 - 9800 प्रति क्विंटल

मूंग धोया 9300 - 11400 प्रति क्विंटल

चावल डीबी सेला 9400 - 9500 प्रति क्विंटल

शरबती स्टीम 7400 - 7500 प्रति क्विंटल

चावल 1121 सेला 10000 - 10200 प्रति क्विंटल

बिनौला तेल 15400 प्रति क्विंटल

चावल तेल 13500 प्रति क्विंटल

सरसों तेल 17000 - 17025 प्रति क्विंटल

खल सरसों 3650 - 3700 प्रति क्विंटल

खल बिनौला 4200 - 4300 प्रति क्विंटल

डीओसी मूंगफली 36500 प्रति क्विंटल

जीरा 23100 - 26700 प्रति क्विंटल

धनिया 17000 - 20000 प्रति क्विंटल

हल्दी 19400 - 23300 प्रति क्विंटल

केसर कश्मीरी 275 - 280 प्रति ग्राम

अमृतसर बासमती (1121 नं.) स्टीम 10800 - 11000 प्रति क्विंटल

बासमती (1121 नं.) सेला 9800 - 9900 प्रति क्विंटल

शरबती सेला 6300 - 6400 प्रति क्विंटल

शरबती स्टीम 7300 - 7400 प्रति क्विंटल

चावल (1509) नया सेला 7700 - 7800 प्रति क्विंटल

धान शरबती 3500 - 3550 प्रति क्विंटल

बासमती 1121 धान 5500 - 5600 प्रति क्विंटल

धान (1509) नया 3600 - 3700 प्रति क्विंटल

पीआर-11 चावल 5800 - 5900 प्रति क्विंटल

देशी चना 7500 - 7600 प्रति क्विंटल

चनादाल 7900 - 8100 प्रति क्विंटल

गुड़ देशी पंजाब 5800 - 5850 प्रति क्विंटल

शक्कर देशी 5750 - 5800 प्रति क्विंटल

बूरा खांड 5750 - 5800 प्रति क्विंटल

जालंधर गेहूं दड़ा 2870 - 2880 प्रति क्विंटल

चावल परमल कच्चा 3950 - 4000 प्रति क्विंटल

चावल परमल सेला 3800 - 3900 प्रति क्विंटल

मक्की बिहार 2650 - 2675 प्रति क्विंटल

मक्की यूपी 2640 - 2650 प्रति क्विंटल

दाल उड़द छिलका 10600 - 12300 प्रति क्विंटल

चना देशी छना 7750 - 7800 प्रति क्विंटल

दाल चना 7900 - 8050 प्रति क्विंटल

काबली चना 8100 - 12100 प्रति क्विंटल

राजमां चित्रा पुणे 10100 - 12100 प्रति क्विंटल

राजमां चित्रा चीन 12300 - 12900 प्रति क्विंटल

राजमां शर्मिली 7700 - 7900 प्रति क्विंटल

जीरा 24900 - 27900 प्रति क्विंटल

धनिया 17200 - 21000 प्रति क्विंटल

लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) 17500 - 18500 प्रति क्विंटल

लालमिर्च तेजा 26000 - 29800 प्रति क्विंटल

हल्दी इरोड गट्ठा 19200 - 19300 प्रति क्विंटल

हल्दी निजामाबाद 22000 - 24800 प्रति क्विंटल

काजू (320 नं.) 1000 - 1020 प्रति किलो

काजू (210 नं.) 1060 - 1090 प्रति किलो

काजू (240 नं.) 1030 - 1040 प्रति किलो

काजू (180 नं.) 1150 - 1160 प्रति किलो

मखाना 800 - 1300 प्रति किलो

गोला 40000 - 46500 प्रति क्विंटल

भटिंडा रुई जे-34 पंजाब 6525 - 6657 प्रति मन

रुई जे-34 हरियाणा 6600 - 6675 प्रति मन

रुई जे-34 राजस्थान 6600 - 6675 प्रति मन

बिनौला 4800 - 5100 प्रति क्विंटल

नरमा कपास नई 8400 - 8800 प्रति क्विंटल

बिनौला खल 4400 - 4450 प्रति क्विंटल

सरसों खल 3400 - 3450 प्रति क्विंटल

गेहूं चोकर (29 किलो) 650 प्रति बैग