पंजाब बंद का विरोध, कीमती भगत बोले- हवारा को पैरोल मानवीय आधार पर मिले, बंद से लोग परेशान होंगे

जागरण संवाददाता, जालंधर। पंजाब गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष कीमती भगत ने जगतार सिंह हवारा की पैरोल के मुद्दे पर 21 अगस्त को प्रस्तावित पंजाब बंद का विरोध किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह हवारा को पैरोल दिए जाने के विरोध में नहीं हैं, लेकिन इसके लिए पंजाब बंद किए जाने के समर्थन में भी नहीं हैं।

कीमती भगत ने कहा कि हवारा के मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। अदालत के फैसलों और पुरानी बहसों में उलझने के बजाय पंजाब और केंद्र सरकार को मानवीय पहलू पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हवारा अपनी सजा का बड़ा हिस्सा पहले ही काट चुके हैं। उनकी माता बेहद बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार हैं। ऐसे में उन्हें पैरोल देने से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा होने की संभावना नहीं है।