अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट पर SGPC की बसों में तोड़फोड़, शीशे टूटे; गोली चलने की आशंका से पुलिस जांच तेज

जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री हरिमंदिर साहिब के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर खड़ी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बसों को बुधवार देर रात कुछ लोगों ने निशाना बना लिया। आरोप है कि लोगों ने बसों में तोड़फोड़ की, जिससे उनके शीशे और अन्य हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

इन बसों का इस्तेमाल संगत को विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक गुरुधामों के दर्शन करवाने के लिए किया जाता है। हेरिटेज स्ट्रीट पर बसें अक्सर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खड़ी रहती हैं। घटना के बाद क्षेत्र में काफी देर तक हलचल बनी रही।