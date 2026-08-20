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अमृतसर पहुंचे सुनील शेट्टी ने चखा खास आम पापड़, पत्नी संग बाजार में दिखा अभिनेता का देसी अंदाज; Video वायरल

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Updated: Thu, 20 Aug 2026 02:10 PM (IST)

सुनील शेट्टी ने पत्नी माना के साथ अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। इसके बाद बाजार में आम पापड़ खरीदा, स्वाद चखा और प्रशंसकों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं।

HighLights

  1. सुनील शेट्टी पत्नी माना संग अमृतसर के बाजार में दिखे।

  2. उन्होंने लॉरेंस रोड की मशहूर दुकान पर आम पापड़ चखा।

  3. अभिनेता का आम पापड़ खाते वीडियो इंटरनेट पर वायरल।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी इन दिनों पत्नी माना शेट्टी के साथ पंजाब में हैं। दोनों ने अमृतसर पहुंचकर श्री हरि मंदिर साहिब में माथा टेका और अरदास की। इसके बाद सुनील शेट्टी पत्नी के साथ शहर के बाजार में घूमते नजर आए। इस दौरान उनका देसी अंदाज लोगों को खूब पसंद आया।

अभिनेता अमृतसर में घूमते हुए लॉरेंस रोड की मशहूर दुकान पर आम पापड़ खरीदते और उसका स्वाद लेते दिखाई दिए। उनका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में सुनील शेट्टी दुकान के अंदर दुकानदार से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अलग-अलग तरह के आम पापड़ का स्वाद भी लिया और अपनी पसंद की चीजें खरीदीं। उनके साथ पत्नी माना शेट्टी भी मौजूद थीं।

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sunil shetty wife

श्री हरिमंदिर साहिब में पत्नी माना शेट्‌टी के साथ सुनील शेट्‌टी।

शेट्‌टी को देख जुटी भीड़

जैसे ही बाजार में लोगों को अभिनेता के वहां होने की जानकारी मिली, उनके आसपास प्रशंसकों की भीड़ जुट गई। लोगों ने सुनील शेट्टी के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और बातचीत की। अभिनेता ने भी प्रशंसकों को निराश नहीं किया और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। खरीदारी पूरी करने के बाद वह पत्नी के साथ कार में बैठकर रवाना हो गए।

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खास है लॉरेंस रोड का आम पापड़

अमृतसर में सुनील शेट्टी जिस दुकान पर आम पापड़ खरीदते दिखे, वह लॉरेंस रोड की खास दुकान है। बीबीके डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स के पास स्थित इस दुकान पर आम पापड़ से तैयार विशेष चाट लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है।

इस चाट में अलग-अलग तरह के आम पापड़ मिलाकर उसमें खास मसाले और इमली की चटनी डाली जाती है। इसका खट्टा-मीठा स्वाद लोगों को काफी पसंद आता है। स्थानीय लोगों के अलावा अमृतसर आने वाले पर्यटक भी इस खास चाट का स्वाद लेने पहुंचते हैं। 

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