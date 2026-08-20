अमृतसर पहुंचे सुनील शेट्टी ने चखा खास आम पापड़, पत्नी संग बाजार में दिखा अभिनेता का देसी अंदाज; Video वायरल

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी इन दिनों पत्नी माना शेट्टी के साथ पंजाब में हैं। दोनों ने अमृतसर पहुंचकर श्री हरि मंदिर साहिब में माथा टेका और अरदास की। इसके बाद सुनील शेट्टी पत्नी के साथ शहर के बाजार में घूमते नजर आए। इस दौरान उनका देसी अंदाज लोगों को खूब पसंद आया।

इस चाट में अलग-अलग तरह के आम पापड़ मिलाकर उसमें खास मसाले और इमली की चटनी डाली जाती है। इसका खट्टा-मीठा स्वाद लोगों को काफी पसंद आता है। स्थानीय लोगों के अलावा अमृतसर आने वाले पर्यटक भी इस खास चाट का स्वाद लेने पहुंचते हैं।