अमृतसर में फिर हुई फायरिंग, जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे युवक को बनाया निशाना; पुरानी रंजिश से जुड़ा मामला

जागरण संवाददाता, अमृतसर। जन्मदिन मनाने के बाद दोस्तों के साथ खाना खाने निकले 20 वर्षीय युवक पर बुधवार रात बाइक सवार युवकों ने गोली चला दी। गोली युवक की जांघ में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने घटनास्थल से गोली का एक खोल बरामद किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, अमृत बुधवार रात दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाने के बाद एक्टिवा पर खाना खाने के लिए निकला था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान पीछे से आए एक्टिवा सवार युवकों ने उस पर फायरिंग कर दी। गोली जांघ में लगने से अमृत सड़क पर गिरकर घायल हो गया। उसके साथ मौजूद दोस्तों ने परिवार को सूचना दी, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे।