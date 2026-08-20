मोहाली के 2.112 एकड़ भूखंड पर जांच तेज, ई-नीलामी के बाद शर्तें बदलने से उठे गंभीर सवाल

रोहित कुमार, चंडीगढ़। मोहाली के फोकल प्वाइंट में 2.112 एकड़ व्यावसायिक भूखंड के आवंटन को लेकर पंजाब स्माल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन में जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय की 4 से 6 अगस्त तक हुई कार्रवाई के बाद निगम के निदेशक मंडल ने मामले की तथ्यात्मक जांच के लिए अन्य विभागों के अधिकारियों की कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है।

खास बात यह है कि बैठक में भूखंड आवंटन से जुड़े अधिकारियों को चर्चा से अलग रखा गया। पीएसआइईसी बोर्ड की 14 अगस्त की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, जांच में यह सामने आया कि भूखंड को ई-नीलामी में लगाने से पहले न तो उचित साइट विजिट की गई और न ही व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई।

मामला वर्ष 2020 का है। पीएसआइईसी ने पटियाला की कंपनी आइकानिक स्पेस क्रिएटर्स को 2.112 एकड़ भूखंड 33.33 करोड़ रुपये में आवंटित किया था। ईडी ने अपनी कार्रवाई के दौरान आरोप लगाया था कि नीलामी के समय निर्धारित नियमों की तुलना में बाद में शर्तों में बदलाव कर आवंटी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।