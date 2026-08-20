जालंधर में 600 करोड़ का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मंजूर, कंपनी घर-घर से कूड़ा उठाएगी और बनाएगी 'खाद'

जागरण संवाददाता, जालंधर। शहर में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन से लेकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को आखिरकार मंजूरी मिल गई। करीब 600 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का टेंडर नगर निगम की वित्त एवं ठेका कमेटी ने पास कर दिया है। अब जल्द की कंपनी शहर में वेस्ट मैनेजमेंट का जिम्मा संभाल लेगी। इसके तहत कंपनी घर-घर से कूड़ा उठाएगी और प्लांट में खाद बनेगी।

इस प्रोजेक्ट के दो टेंडर लगाए गए थे और दोनों टेंडर एक ही कंपनी बीवीजी इंडिया लिमिटेड को मिले हैं। प्रोजेक्ट में वित्तीय बदलाव को लेकर इसे संशोधित करके हाउस में मंजूर करवाया जाएगा। उम्मीद है कि मंगलवार को हाउस की मीटिंग बुलाई जा सकती है।

पिछली वित्त एंव ठेका कमेटी की मीटिंग में इस प्रोजेक्ट को विरोध की आशंका के चलते लंबित कर दिया गया था। नगर निगम ने पहले इस प्रोजेक्ट का ठेका तीन साल के लिए देना था, लेकिन जब इतने कम समय के लिए किसी कंपनी ने प्लांट लगाने के लिए हामी नहीं भरी तो अब इस प्रोजेक्ट को आठ साल का किया गया है।

निगम हर साल ठेका कंपनी को 75 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। बुधवार को हुई वित्त कमेटी की मीटिंग में इस प्रोजेक्ट समेत 675 करोड़ के काम मंजूर हुए हैं। करीब 75 करोड़ के काम सड़क, पार्क, ट्यूबवेल, वाटर सप्लाई और सीवरेज से संबंधित हैं। वहीं यूनियनों ने इस प्रोजेक्ट का विरोध शुरू कर दिया है। मीटिंग में मेयर वनीत धीर, डिप्टी मेयर मलकीत सिंह, मेंबर कविता सेठ और हितेश ग्रेवाल मौजूद रहे, जबकि ज्वाइंट कमिश्नर डा. मनदीप कौर ने प्रशासनिक जिम्मेदारी पूरी की।

जीपीएस और मोबाइल एप से मानिटरिंग: कंपनी के सभी वाहनों पर जीपीएस सिस्टम लगेगा। कूड़ा उठाने वाले वाहनों की मानिटरिंग के लिए मोबाइल एप भी तैयार होगी। अधिकारी रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकेंगे। lएमआरएफ सेंटर में अत्याधुनिक मशीनें: घरों से कूड़ा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटेशन (एमआरएफ) सेंटर ले जाएंगे। यहां कूड़े को आधुनक मशीनों से अलग-अलग किया जाएगा। गीला कूड़ा वरियाणा डंप पर खाद बनाने के लिए जाएगा। वरियाणा में प्लांट के लिए खरीदी नौ एकड़ जमीन इस प्रोजेक्ट में कूड़ा प्रोसेसिंग के लिए वरियाणा डंप साइट पर प्लांट लगाया जाना है। निगम ने डंप साइट के साथ ही नौ एकड़ जमीन खरीदी है। प्लांट में आधुनिक तकनीक से गीले कूड़े को प्रोसेस कर जैविक खाद तैयार की जाएगी।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की खास बातें कूड़ा कलेक्शन के लिए कंपनी 450 वाहन लगाएगी इस प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी करीब 450 छोटे वाहन डोर-टू-डोर कलेक्शन में लगाएगी। रोजाना 631 मीट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा करने का प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए कंपनी बड़े स्तर पर मैन पावर की तैनाती भी करेगी। हर 700 घरों पर एक वाहन तैनात होगा, जिसमें एक ड्राइवर और दो हेल्पर काम करेंगे। कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए 1,800 से ज्यादा कर्मचारी भर्ती करेगी।