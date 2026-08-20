जालंधर में 600 करोड़ का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मंजूर, कंपनी घर-घर से कूड़ा उठाएगी और बनाएगी 'खाद'
जालंधर में 600 करोड़ रुपये के डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। बीवीजी इंडिया लिमिटेड कंपनी घर-घर से कूड़ा उठाकर प्लांट में खाद बनाएगी, जिससे शहर की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार होगा।
HighLights
जालंधर में 600 करोड़ का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मंजूर
बीवीजी इंडिया लिमिटेड घर-घर से कूड़ा उठाएगी, खाद बनाएगी
जीपीएस, मोबाइल ऐप से होगी कूड़ा कलेक्शन की निगरानी
जागरण संवाददाता, जालंधर। शहर में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन से लेकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को आखिरकार मंजूरी मिल गई। करीब 600 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का टेंडर नगर निगम की वित्त एवं ठेका कमेटी ने पास कर दिया है। अब जल्द की कंपनी शहर में वेस्ट मैनेजमेंट का जिम्मा संभाल लेगी। इसके तहत कंपनी घर-घर से कूड़ा उठाएगी और प्लांट में खाद बनेगी।
इस प्रोजेक्ट के दो टेंडर लगाए गए थे और दोनों टेंडर एक ही कंपनी बीवीजी इंडिया लिमिटेड को मिले हैं। प्रोजेक्ट में वित्तीय बदलाव को लेकर इसे संशोधित करके हाउस में मंजूर करवाया जाएगा। उम्मीद है कि मंगलवार को हाउस की मीटिंग बुलाई जा सकती है।
पिछली वित्त एंव ठेका कमेटी की मीटिंग में इस प्रोजेक्ट को विरोध की आशंका के चलते लंबित कर दिया गया था। नगर निगम ने पहले इस प्रोजेक्ट का ठेका तीन साल के लिए देना था, लेकिन जब इतने कम समय के लिए किसी कंपनी ने प्लांट लगाने के लिए हामी नहीं भरी तो अब इस प्रोजेक्ट को आठ साल का किया गया है।
निगम हर साल ठेका कंपनी को 75 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। बुधवार को हुई वित्त कमेटी की मीटिंग में इस प्रोजेक्ट समेत 675 करोड़ के काम मंजूर हुए हैं। करीब 75 करोड़ के काम सड़क, पार्क, ट्यूबवेल, वाटर सप्लाई और सीवरेज से संबंधित हैं। वहीं यूनियनों ने इस प्रोजेक्ट का विरोध शुरू कर दिया है। मीटिंग में मेयर वनीत धीर, डिप्टी मेयर मलकीत सिंह, मेंबर कविता सेठ और हितेश ग्रेवाल मौजूद रहे, जबकि ज्वाइंट कमिश्नर डा. मनदीप कौर ने प्रशासनिक जिम्मेदारी पूरी की।
- जीपीएस और मोबाइल एप से मानिटरिंग: कंपनी के सभी वाहनों पर जीपीएस सिस्टम लगेगा। कूड़ा उठाने वाले वाहनों की मानिटरिंग के लिए मोबाइल एप भी तैयार होगी। अधिकारी रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकेंगे। lएमआरएफ सेंटर में अत्याधुनिक मशीनें: घरों से कूड़ा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटेशन (एमआरएफ) सेंटर ले जाएंगे। यहां कूड़े को आधुनक मशीनों से अलग-अलग किया जाएगा। गीला कूड़ा वरियाणा डंप पर खाद बनाने के लिए जाएगा।
वरियाणा में प्लांट के लिए खरीदी नौ एकड़ जमीन
इस प्रोजेक्ट में कूड़ा प्रोसेसिंग के लिए वरियाणा डंप साइट पर प्लांट लगाया जाना है। निगम ने डंप साइट के साथ ही नौ एकड़ जमीन खरीदी है। प्लांट में आधुनिक तकनीक से गीले कूड़े को प्रोसेस कर जैविक खाद तैयार की जाएगी।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की खास बातें
कूड़ा कलेक्शन के लिए कंपनी 450 वाहन लगाएगी इस प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी करीब 450 छोटे वाहन डोर-टू-डोर कलेक्शन में लगाएगी। रोजाना 631 मीट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा करने का प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए कंपनी बड़े स्तर पर मैन पावर की तैनाती भी करेगी। हर 700 घरों पर एक वाहन तैनात होगा, जिसमें एक ड्राइवर और दो हेल्पर काम करेंगे। कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए 1,800 से ज्यादा कर्मचारी भर्ती करेगी।
यह होगा प्रोजेक्ट का फायदा
- सालिड वेस्ट मैनेजमेंट से स्वच्छता रैंकिंग में फायदा मिलेगा। इससे केंद्र सरकार से ग्रांट भी अधिक मिलेगी।
- घरों और बाजारों से निकलने वाले कचरे की कलेक्शन, सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से होगी।
- सड़कों, खाली प्लाटों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा जमा होने की समस्या कम होगी। l डंप साइट का बोझ कम होगा, आग-बदबू तथा प्रदूषण की समस्या कम होगी।
यह काम भी हुए मंजूर
- स्पेशल असिस्टेंस आफ स्टेट्स फार कैपिटल इनवेस्टमेंट (सास्की) की ग्रांट से वार्ड नंबर 9, 12, 19, 20, 21, 22, 25 (21.70 किलोमीटर) में 8.96 करोड़ से कंक्रीट की सड़कें बनेंगी।
- कपूरथला रोड पर नहर से जालंधर कुंज तक आठ किलोमीटर सड़क पर फुटपाथ, ग्रिल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर 5.58 करोड़ रुपये से काम होगा।
- डॉ. बीआर आंबेडकर चौक से निगम सीमा तक 8.4 किमी सड़क को चौड़ा किया जाएगा। इस पर 4.79 लाख खर्च होंगे। वहीं बूटा मंडी के पास 120 फीट रोड और ग्रीन पार्क रोड पर 3.1 किमी सीमेंट कंक्रीट रोड पर 4.51 करोड़ खर्च होंगे।
- नार्थ हलके के वार्ड 1, 2, 3, 4, 83, 85 में 10 किमी कंक्रीट सड़कों का निर्माण होगा। इस पर 8.37 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वार्ड 4, 82, 83 में 14 किमी लुक-बजरी की सड़कों पर 5.82 करोड़ से काम होगा।
विरोध: एक यूनियन की आज से हड़ताल, दूसरी ने दी चेतावनी
सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मंजूर होने के विरोध में पंजाब सफाई मजदूर फेडरेशन ने वीरवार से हड़ताल की घोषणा कर दी है। यूनियन नेता सन्नी सहोता ने कहा कि प्रशासन ने किसी भी यूनियन से कोई बातचीत नहीं की है। हड़ताल को 15 से ज्यादा यूनियनों को समर्थन प्राप्त है। वहीं बंटू सभ्रवाल के नेतृत्व वाली यूनियनों ने भी इस प्रोजेक्ट का विरोध किया है। यूनियन नेताओं ने ने चेतावनी दी कि अगली बैठक में इस मुद्दे पर फैसला लेकर सफाई व्यवस्था ठप करेंगे।