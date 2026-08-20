पंजाब के नवांशहर में नशा विरोधी टीम पर देर रात खूनी हमला, धरना दे रहे प्रधान कमलजीत साजन समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल

जागरण, नवांशहर। कस्बा ओड़ और आसपास के गांवों में कथित तौर पर बढ़ रही नशा तस्करी के खिलाफ आवाज बुलंद करना नशा विरोधी टीम के प्रधान कमलजीत साजन और उनके साथियों को भारी पड़ गया।

पिछले तीन दिनों से नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिन-रात शांतिपूर्ण धरने पर बैठे साजन व टीम के अन्य सदस्यों पर बुधवार देर रात करीब एक बजे दो गाड़ियों में सवार 10-15 हथियारबंद लोगों ने तेजधार हथियारों से हमला कर दिया।