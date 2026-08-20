FBI की रडार पर भगवंतपुरिया गैंग का गुर्गा, मेजर सिंह अमेरिका में वांटेड घोषित; मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी का आरोप

रोहित कुमार, चंडीगढ़। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई ने भारतीय नागरिक मेजर सिंह के खिलाफ वांटेड नोटिस जारी किया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार मेजर सिंह पंजाब से जुड़े जग्गू भगवंतपुरिया संगठित अपराध गिरोह का कथित सहयोगी है। इस गिरोह पर मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों के कारोबार समेत कई गंभीर अपराधों में शामिल होने के आरोप हैं।

एफबीआई के मुताबिक मेजर सिंह के खिलाफ अमेरिका में कई संघीय अपराधों में कार्रवाई की जा रही है। इनमें रैकेटियर प्रभावित और भ्रष्ट संगठन अधिनियम के तहत साजिश, बिना लाइसेंस हथियारों का कारोबार करने की साजिश, मादक पदार्थों की तस्करी की साजिश और उन्हें वितरित करने के आरोप शामिल हैं। लॉस एंजिलिस स्थित अमेरिकी जिला अदालत में उनके खिलाफ 25 जून को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

पंजाब से शुरू हुआ गिरोह, अमेरिका तक फैला नेटवर्क एफबीआई ने जग्गू भगवंतपुरिया संगठित अपराध गिरोह को पंजाब से उत्पन्न हुआ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन बताया है। अमेरिकी एजेंसी के अनुसार यह संगठन कैलिफोर्निया के केंद्रीय जिले सहित अमेरिका के अन्य हिस्सों में भी सक्रिय रहा है। संगठन पर हत्या, अपहरण, नशा तस्करी, जबरन वसूली, हथियारों की तस्करी, धनशोधन और मानव तस्करी जैसे अपराधों में शामिल होने के आरोप हैं।

एफबीआई ने लोगों से मेजर सिंह के संबंध में जानकारी मिलने पर स्थानीय एफबीआई कार्यालय, निकटतम अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क करने की अपील की है। इसके अलावा एजेंसी की आधिकारिक ऑनलाइन सूचना प्रणाली के माध्यम से भी जानकारी देने को कहा गया है।

जुलाई में नितिश कौशल पर भी जारी हुआ था नोटिस अमेरिकी एजेंसी ने इससे पहले जुलाई में भारतीय नागरिक नितिश कौशल के खिलाफ भी वांटेड नोटिस जारी किया था। उसे भी भगवंतपुरिया गिरोह से कथित तौर पर जुड़ा बताया गया था। अमेरिका में भारत से जुड़े आपराधिक नेटवर्क पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई लगातार तेज हुई है।