पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर देने PU पहुंचे चन्नी, बोले- बैठक बाद में हो सकती है; परीक्षा का मौका साल बाद आता है

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वीरवार को पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्होंने एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 20वां और अंतिम पेपर दिया।

परीक्षा से पहले चन्नी ने कहा कि वह पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने आते हैं और पूरा पेपर हल करते हैं। उन्होंने बताया कि अब अगले माह पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा देंगे।

कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में शामिल न होने के सवाल पर चन्नी ने कहा कि पार्टी की बैठक दोबारा हो सकती है, लेकिन परीक्षा का मौका एक साल बाद आता है। चन्नी ने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई के दौरान उनकी रुचि नीति सुधारों में रही है।