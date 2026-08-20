पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर देने PU पहुंचे चन्नी, बोले- बैठक बाद में हो सकती है; परीक्षा का मौका साल बाद आता है
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अपना अंतिम पेपर दिया। उन्होंने कहा कि बैठक बाद में हो सकती है, परीक्षा तो साल में एक बार होती है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वीरवार को पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्होंने एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 20वां और अंतिम पेपर दिया।
परीक्षा से पहले चन्नी ने कहा कि वह पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने आते हैं और पूरा पेपर हल करते हैं। उन्होंने बताया कि अब अगले माह पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा देंगे।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में शामिल न होने के सवाल पर चन्नी ने कहा कि पार्टी की बैठक दोबारा हो सकती है, लेकिन परीक्षा का मौका एक साल बाद आता है। चन्नी ने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई के दौरान उनकी रुचि नीति सुधारों में रही है।
वह आगे इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। उनका कहना है कि पंजाब विकास की दौड़ में पीछे चला गया है और बेहतर नीतियों के जरिए राज्य को फिर से विकास की राह पर लाने की जरूरत है।
अगले साल कांग्रेस की जीत का दावा
पूर्व मुख्यमंत्री ने अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनावी परीक्षा में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। चन्नी के इस बयान को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी को जनता के मुद्दों और राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर ध्यान केंद्रित करना होगा।