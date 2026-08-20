लुधियाना के होटल पार्क प्लाजा पर बैंक की कार्रवाई, पुलिस तैनात; कमरों और लाउंज को सील करने की प्रक्रिया शुरू

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के होटल पार्क प्लाजा में वीरवार सुबह बैंक की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू की। सुबह करीब आठ बजे बैंक अधिकारी पुलिस कर्मचारियों के साथ होटल परिसर में पहुंचे। कार्रवाई के दौरान होटल में करीब 20 से 25 पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है।

वरिष्ठ बैंक व पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि बैंक की यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद होटल से जुड़े बड़े ऋण मामले में की जा रही है। सूत्रों के अनुसार बैंक टीम की ओर से होटल के कुछ कमरों और अंदर स्थित लाउंज को सील करने की कार्रवाई की जा रही है।