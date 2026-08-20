पंजाब में खाद्य आपूर्ति निरीक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, लंबित भत्ते और सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के फील्ड इंस्पेक्टर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। फील्ड इंस्पेक्टरों ने विभाग पर कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों की अनदेखी करने और वेतन में अनुचित कटौती करने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर उनकी समस्याओं का समाधान करने की मांग की है।

यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष यादविंदर सिंह ने कहा कि फील्ड इंस्पेक्टर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), अनाज की खरीद, भंडारण, परिवहन और राज्यभर में खाद्यान्न के वितरण से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। इसके बावजूद कर्मचारी कई वर्षों से वित्तीय और मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय नीतियों और जायज मांगों पर कार्रवाई नहीं होने के कारण कर्मचारियों में रोष बढ़ रहा है।

यूनियन ने फील्ड कार्यालयों के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा और जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने के साथ लंबित भत्ते, जिसमें कन्वेयंस भत्ता भी शामिल है, जारी करने की मांग की है। कोरोना काल में भी निभाई ड्यूटी यूनियन नेताओं ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी खाद्य आपूर्ति निरीक्षकों ने अपनी ड्यूटी जारी रखी थी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि जरूरी खाद्य सामग्री और राशन राज्यभर में लोगों तक पहुंचता रहे। इसके बावजूद उनकी मांगों पर लंबे समय से समाधान नहीं हुआ।