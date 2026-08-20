चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में विपक्ष का हंगामा, टेबल एजेंडा पेश न करने पर भड़की कांग्रेस और AAP

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में वीरवार को जमकर हुआ। टेबल एजेंडा न आने पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने विरोध किया।

मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि टेबल एजेंडा सदन की अगली बैठक में लाए जाएंगे और उस पर चर्चा होगी। लेकिन वह सभी एजेंडा वापस ले लिए हैं। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस पर हंगामा कर रहे हैं।