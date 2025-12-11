Train Cancelled: कोहरे के कारण पंजाब आने वाली 22 ट्रेनें रद, यात्रियों को मार्च तक रहेगी परेशानी; देखें लिस्ट
पंजाब में कोहरे के चलते 22 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को मार्च तक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे ने खराब दृश्यता के कारण यह फैस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जालंधर। धुंध पड़ने की वजह से 22 रेलगाड़ियों को फरवरी महीने के अंत और मार्च महीने के पहले सप्ताह तक रद किया हुआ है। हालात यह है कि सुबह नौ बजे के बाद केवल शताब्दी और शान पंजाब एक्सप्रेसही आ रही हैं।
ऐसे में तीन से चार घंटे तक रेलगाड़ियां नहीं होने के कारण स्टेशन भी लगभग खाली हुआ पड़ा नजर आता है, जिन यात्रियों की रेलगाड़ियां देरी से होती है, वे सर्कुलेटिंग एरिया में बैठे हुए धूप सेंकते हुए नजर आते हैं।
बुधवार की रेलगाड़ियों की स्थिति की बात करें तो अमृतसर क्लोन स्पेशल एक्सप्रेस सवा पांच घंटे की देरी से पहुंची, जबकि आम्रपाली एक्सप्रेस साढ़े चार घंटे, हावड़ा अमृतसर मेल पौने चार घंटे देर से आई।
इसके अतिरिक्त सचखंड एक्सप्रेस, लोहित एक्सप्रेस साढ़े तीन घंटे, सरयू यमना एक्सप्रेस ढाई घंटे, संभलपुर एक्सप्रेस, उधमपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस पौने दो घंटे, हीराकुंड एक्सप्रेस डेढ़ घंटा, मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस सवा एक घंटा, लुधियाना छेहर्टा एमईएमयू एक घंटा, सरबत दा भला एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस आधा घंटा लेट हुई।
ये रेल गाड़ियां रही रद
यात्रियों को 22 रेलगाड़ियों के अतिरिक्त जलियांवाला बाग एक्सप्रेस, हिसार अमृतसर एक्सप्रेस, देहरादून एक्सप्रेस, होशियारपुर एक्सप्रेस, जम्मू मेल, जम्मूतवी गरीबरथ एक्सप्रेस, उधमपुर एक्सप्रेस बुधवार को रद रहने की वजह से भी समस्याएं आई।
ये ट्रेनें फरवरी के अंत व मार्च के पहले सप्ताह तक रद
गरीब रथ एक्सप्रेस (12207, 12208) 24 फरवरी तक, योग नगरी जम्मूतवी एक्सप्रेस (14606-14605) 22 फरवरी तक, लाल कुआं-अमृतसर एक्सप्रेस (14615 और 14616) 28 जनवरी तक, जनसेवा एक्सप्रेस (14617 और 14618) दो मार्च तक, कालका से श्री माता वैष्णो देवी एक्सप्रेस (14503 और 14504) 28 फरवरी तक, नंगल डैम एक्सप्रेस (14505 और 14506) 28 फरवरी तक,
अमृतसर चंडीगढ़ एक्सप्रेस (14541 और 14542) 28 फरवरी तक, अमृतसर अजमेर एक्सप्रेस (19611 और 19614) एक मार्च तक, अकाल तख्त एक्सप्रेस (12317 और 12318) 24 फरवरी तक, दुर्ग्याणा एक्सप्रेस (12357 और 12358) 28 फरवरी तक, जालंधर इंटरसिटी एक्सप्रेस (14681 और 14682) एक मार्च तक रद रहेंगी।
