जालंधर के फिल्लौर में थार सवार गैंगस्टरों का 'तांडव, प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां
फिल्लौर में थार सवार गैंगस्टरों ने प्रॉपर्टी डीलर मनदीप गोरा पर जानलेवा हमला किया। कोठी के सौदे के बहाने बुलाकर उन पर गोलियां चलाईं। गोरा के साथी संजीव पंडित घायल हुए। जवाबी फायरिंग के बाद हमलावर भागे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक आरोपी की पहचान हुई, जिसके विदेश भागने की आशंका पर एयरपोर्ट पर एलओसी जारी की गई। मनदीप गोरा को पहले भी रंगदारी की धमकियां मिल चुकी थीं।
संवाद सूत्र, फिल्लौर। कस्बे में शनिवार की शाम को थार में आए गैंगस्टरों ने गोलियां चलाकर प्रापर्टी कारोबारी को मारने की कोशिश की। हालांकि कारोबारी के साथियों की ओर से जवाबी फायर करने पर वे मौके से फरार हो गए।
गैंगस्टरों ने दो फायर किए जिनमें से एक गोली प्रापर्टी कारोबारी के साथी को लगी। उसका सिविल अस्पताल से इलाज करवाया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला रंगदारी से जुड़ा है।
घटना शनिवार की शाम करीब सवा पांच बजे हुई। अटवाल हाउस कालोनी के एमडी मनदीप सिंह गोरा अपने साथियों के साथ दफ्तर में मौजूद थे। तभी काले रंग की थार आकर रुकी और गाड़ी से दो युवक उतरे।
उन्होंने मनदीप गोरा को अपने मोबाइल नंबर से फोन करके कहा कि वह राहुल बोल रहा है। कल भी उनके पास कोठी का सौदा करने आए थे। वह आज कोठी खरीदना चाहते हैं। इसलिए अपने दफ्तर से बाहर आकर उनके साथ कोठी का सौदा करवाने के लिए चलें।
गोरा जैसे ही दफ्तर से बाहर आकर राहुल नाम बताने वाले युवक से मिले, तो उसने विदेशी पिस्टल निकाल गोली मारने की कोशिश की। इतने में मनदीप गोरा ने बचाव करते हुए उसके दोनों हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश कर दफ्तर में बैठे अपने साथियों को आवाज लगाई। इतने में गैंगस्टर ने एक फायर कर दिया।
हालांकि गोली गोरा को नहीं लगी। इससे पहले कि हमलावर गोरा पर दूसरी गोली चलाता, उनके साथी ने वहां आकर गैंग्सटर को पकड़ने की कोशिश की तो उसने फिर गोली चला दी जो गोरा के साथी संजीव पंडित की टांग में लगी। गोलियों की आवाज सुनकर गोरा के साथी भी दफ्तर से बाहर आए और उन्होंने गैंगस्टरों पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं।
जवाबी हमला होते देखकर दोनों गैंग्सटर अपनी थार में फरार हो गए। गोरा के साथी को घायल हालत में स्थानीय सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने इलाज करने के करीब एक घंटे बाद उन्हें घर भेज दिया।
डीएसपी सरवन सिंह बल ने कहा आरोपितों पर केस दर्ज करके उनकी तलाश की जा रही है। एक आरोपित की पहचान हो चुकी है जो हाल ही में विदेश से आया है। मौके पर यह भी बात हो रही थी कि आरोपित की आज रात की फ्लाइट है जिस कारण पुलिस ने दिल्ली, मोहाली, अमृतसर एयरपोर्ट पर आरोपित की पहचान के संबंध में लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी कर दिया है।
मनदीप गोरा ने गैंग्सटर की जो पहचान और हुलिया पुलिस को बताया है, उससे पता चला है कि आरोपित हाल ही में विदेश से आया है। वह घर खरीदने के नाम पर गोरा से संपर्क कर रहा था। वहीं कालोनी में रह रहे एक समाजसेवी के घर पर भी उसने अपने लोगों को भेजा था। मनदीप सिंह गोरा को पहले भी गैंग्सटर रंगदारी मांगने के लिए फोन पर धमकियां दे चुके हैं।
